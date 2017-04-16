Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 16/04/2017 23:32

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu YÃ¼zde 50'nin hayÄ±r dediÄŸi oylama uzlaÅŸÄ± belgesi deÄŸildir

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu parti genel merkezinde referanduma iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Parti Genel Merkezinde yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla referandum sonuçlarÄ±nÄ± deÄŸerlenirdi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ÅŸöyle konuÅŸtu: "80 milyonun anayasasÄ± olacak o yüzden toplumsal uzlaÅŸma belgesidir anayasalar diyorduk. Bu referandum bir gerçeÄŸi ortaya çÄ±kardÄ±, toplumun en az yüzde 50'si buna 'HayÄ±r' diyor. DolayÄ±sÄ±yla bu deÄŸiÅŸiklik ve onun oluÅŸturduÄŸu bütün anayasa bir anlamda toplumsal uzlaÅŸÄ± belgesi olmasÄ± niteliÄŸini yitirmiÅŸ durumda.Bu gerçek önümzüde dururken siyaset kurumuna bir görev düÅŸüyor. AnayasayÄ± bir toplumsal uzlaÅŸÄ± belgesine dönüÅŸtürmek. Bu Türkiye'yi hem içeride, hem dÄ±ÅŸarÄ±da güçlendirir. Bu çaÄŸrÄ±yÄ± yapmayÄ± da bir partinin genel baÅŸkanÄ± olarak yapmayÄ± görev sayÄ±yorum. YSK bu referandum u tartÄ±ÅŸmalÄ± hale getirdi. Çok açÄ±k ve net. Seçim kanunun 98. maddesi: Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandÄ±k kurulunun mührü bulunmayan oylar geçersiz sayÄ±lÄ±r."

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