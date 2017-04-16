HDP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Baydemir Referandum bitmemiÅŸtir dedi

HDP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Osman Baydemir referandumla ilgili aÃ§Ä±klama yaparak, "HÃ¼kÃ¼met sonuÃ§ aÃ§Ä±klamakta acele etmesin, referandum daha bitmemiÅŸtir" dedi

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, referandum sonuçlarÄ±na iliÅŸkin HDP Genel Merkezinde açÄ±klama yaptÄ±. HDP'nin SandÄ±k Takip Sistemi verileriyle YSK verilerinin örtüÅŸmediÄŸini ifade eden Baydemir, Anadolu AjansÄ±'nÄ±n da açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± verilerle manipülasyon yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Mühürsüz oy pusulalarÄ±nÄ±n kabul edilmesinin de açÄ±k bir seçim ihlali olduÄŸunu belirten Baydemir, hükümetin sonuç açÄ±klamakta acele etmemesini, itirazlar sonuçlanana kadar seçimin bitmediÄŸini söyledi. Baydemir, ÅŸöyle konuÅŸtu: "Her ÅŸeyden önce anayasa bir toplumsal sözleÅŸme mutabakat metnidir. Bu saat itibariyle ortaya çÄ±kan sonuç, bir toplumsal mutabakatÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n net bir göstergesidir. Referandum kampanyasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden bugüne gerçekleÅŸen 65 sayfalÄ±k ihlal raporunu önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaÅŸacaÄŸÄ±z. EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ±mÄ±zÄ±n tutuklanmasÄ±, OHAL, Kürt coÄŸrafyasÄ±ndaki sÄ±kÄ±yönetim ve bütün baskÄ± politikalarÄ± zaten meÅŸruiyet kriz doÄŸuracaktÄ±. Ancak bugün itibariyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z geliÅŸmeler çok ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lara iÅŸaret etmektedir.668 Ä±slak imzalÄ± tutanaktaki rakamlar YSK rakamlarÄ± ile örtüÅŸmemektedir. Bizdeki rakamlardaki hayÄ±r YSK'dakinden daha fazla ve bu sayÄ±nÄ±n artacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. Gerek hükümetin ve gerekse ilgili tüm kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n sonucu ilan etme konusunda aceleci davranmamalarÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz. Çünkü alelacele yapÄ±lacak açÄ±klama, ÅŸaibe boyutunu güçlendirecektir. "