Referandum sonrasÄ± dolar sert dÃ¼ÅŸtÃ¼ dolar fiyatlarÄ±nda son durum

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi oylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar deÄŸer kaybetti

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için yapÄ±lan halkoylamasÄ±nda, resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan uluslararasÄ± piyasada yeni haftaya sert düÅŸüÅŸle baÅŸlayan dolar/TL 3,6250'yi gördü. Dolar/TL, cuma günü yurt içi piyasalarda 3,69'un üzerinde seyretmiÅŸ ve hafta kapanÄ±ÅŸÄ±na yakÄ±n uluslararasÄ± piyasada 3,7376'ya kadar çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Halk oylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan uluslararasÄ± piyasada 3,6250'ye kadar gerileyen dolar/TL, saat 22.30'da, önceki kapanÄ±ÅŸÄ±na göre yaklaÅŸÄ±k yüzde 3 gerileyerek 3,6310 seviyelerinde dengelendi. AynÄ± dakikalarda avro/TL yüzde 2,1 azalÄ±ÅŸla 3,8600, sterlin/TL yüzde 2,20 düÅŸüÅŸle 4,5510'dan iÅŸlem görüyor.b Analistler, halkoylamasÄ±nda, resmi olmayan sonuçlarÄ±na göre "evet" çÄ±kmasÄ±nÄ±n, beklentiler doÄŸrultusunda TL varlÄ±klarÄ±n güçlenmesini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.