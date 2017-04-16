Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 16/04/2017 23:47

Son dakika YSK BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven oylama sonucunu aÃ§Ä±kladÄ±

YSK BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven

YSK BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven, mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ±n sayÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 'Evet' oyunun fazlalÄ±kta olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

YSK BaÅŸkanÄ± Sadi Güven, mühürsüz zarflarÄ±n ve evet mührünün halkÄ±n iradesini yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve geçerli sayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.SandÄ±klar açÄ±ldÄ±ktan sonra bazÄ± sandÄ±k kurullarÄ±nÄ±n seçmene oy pusulasÄ±nÄ± mühürlemeden verdiÄŸi ÅŸikayetler üzerine oy pusulasÄ± ve zarflarÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±dan getirilerek kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kanÄ±tlanmadÄ±kça geçerli sayÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸtir.Tercih mührü yerine evet mührü daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi alÄ±nmasÄ± üzerine evet mührünün seçmenin iradesini yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± evet mührü ile mühürlenmiÅŸ oy pusulalarÄ±nÄ± da geçerli saymÄ±ÅŸtÄ±r. Halk oylamasÄ±nda ‘Evet’ çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Resmi sonuçlar 10-12 gün içinde açÄ±klanacaktÄ±r.”

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