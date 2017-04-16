CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ä°lk iÅŸ idam cezasÄ±nÄ± getireceÄŸiz dedi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, referandum sonuÃ§larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± balkon konuÅŸmasÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, referandum sonuçlarÄ±nÄ± Hüber KöÅŸkü'ndeki basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda deÄŸerlendirdikten sonra, KöÅŸk önünde toplanan vatandaÅŸlara sesledi. ErdoÄŸan burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada referandum un ardÄ±ndan yapÄ±lacak ilk iÅŸin idam cezasÄ±nÄ± geri getirmek olduÄŸunu söyledi. AK Parti'nin, CHP'nin ve MHP'nin idama destek verdiÄŸini belirten ErdoÄŸan, "Ä°lk iÅŸ idamÄ± SayÄ±n BaÅŸbakan ve Bahçeli ile görüÅŸeceÄŸim. Meydanlarda hep bunlarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m. SayÄ±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu da destekleyeceÄŸim demiÅŸti, eÄŸer desteklemezse bir halk oylamasÄ± da onun için yaparÄ±z" dedi.