Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 17/04/2017 10:11

SeÃ§im sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± HayÄ±rcÄ±lar sokaklara dÃ¶kÃ¼ldÃ¼

kadÄ±kÃ¶y seÃ§im

DÃ¼n aÃ§Ä±klanan referandum sonuÃ§larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini desteklemeyen vatandaÅŸlar sokaklara Ã§Ä±ktÄ±

Seçim sonuçlarÄ±nÄ±n bellli olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ä°stanbul'un KadÄ±köy ve BeÅŸiktaÅŸ ilçelerinde yurttaÅŸlar sokaÄŸa çÄ±ktÄ±. Çok sayÄ±da yurttaÅŸ "Bu daha baÅŸlangÄ±ç, mücüdeleye devam" sloganÄ± attÄ±. Åžehrin birçok yerinde yurttaÅŸlar evlerinden tencere tava çalarak referandum sonucunu protesto etti. Gezici faaliyetlerinde yer alan vatandaÅŸlar, KadÄ±köy'de 100 kiÅŸi baÅŸlattÄ±klarÄ± yürüyüÅŸe 1 saatte binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.  VatandaÅŸlar Yüksek Seçim Kurulu önünde eylem gerçekleÅŸtirdi. YurttaÅŸlar YSK önünde "Gerçek oylarÄ± açÄ±klayÄ±n" ve "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±. BaÅŸkent polisi, seçim sonuçlarÄ±nÄ±n açÄ±klanacaÄŸÄ± YSK önünde yoÄŸun güvenlik önlemi aldÄ±. Polis ekipleri, vatandaÅŸlarÄ±n binaya yaklaÅŸmasÄ±na izin vermedi.

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