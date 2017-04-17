SandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan Ã§Ä±kan oyu Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Referandum iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sandÄ±ktan hangi oyun Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in haberimizin iÃ§indeki linki tÄ±klayabilirsiniz

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Halk OylamasÄ± için Türkiye sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti. Halk oylamasÄ±nda yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140 sandÄ±kta oy kullandÄ±. Referandum yüzde 51,4 Evet ve yüzde 48,6 HayÄ±r olarak sonuçlandÄ±. Seçmenlerin merak ettiÄŸi bir diÄŸer konu ise oy kullandÄ±klarÄ± sandÄ±ktan çÄ±kan sonuçtu. CHP'nin oluÅŸturduÄŸu sandÄ±k takip sisteminden, sandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan hangi oyun çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenebilirsiniz.

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