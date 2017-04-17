Evetin hakim olduÄŸu 17 ilden hayÄ±r Ã§Ä±ktÄ±

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi oylamasÄ±nda AKP'nin milletvekili ve yerel seÃ§imlerinde hakim olduÄŸu 17 il 'hayÄ±r' rengine bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemi modelini öngören anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi yüzde 51.40 oyla kabul edildi. AK Parti'nin milletvekili ve yerel seçimlerinde 'evet'in hakim olduÄŸu, Ä°stanbul, Ankara, Adana, Antalya, Artvin, BalÄ±kesir, Bilecik, Çanakkale, Denizli, EskiÅŸehir, Hatay, Mersin, Manisa, UÅŸak, Zonguldak, Yalova ve Ardahan'da, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunda 'hayÄ±r' oylarÄ± önde çÄ±ktÄ±.

'EVET'Ä°N HAKÄ°M OLDUÄžU 17 Ä°LDEN 'HAYIR' ÇIKTI

KesinleÅŸmemiÅŸ seçim sonuçlarÄ±na göre 81 ilin 33'ünde, 'hayÄ±r' oylarÄ± önde tamamlanÄ±rken, 48'inde, 'evet' oylarÄ± önde çÄ±ktÄ±. AK Parti'nin milletvekili ve yerel seçim sonuçlarÄ±nda, 'evet'in hakim olduÄŸu, Ä°stanbul, Ankara, Adana, Antalya, Artvin, BalÄ±kesir, Bilecik, Çanakkale, Denizli, EskiÅŸehir, Hatay, Mersin, Manisa, UÅŸak, Zonguldak, Yalova ve Ardahan'da, 'hayÄ±r' oylarÄ± önde çÄ±ktÄ±. AyrÄ±ca CHP'nin seçim dönemlerinde önde tamamladÄ±ÄŸÄ± AydÄ±n, Edirne, Ä°zmir, KÄ±rklareli, MuÄŸla ve TekirdaÄŸ'da yine, "hayÄ±r" oylarÄ± önde çÄ±ktÄ±. AyrÄ±ca AÄŸrÄ±, DiyarbakÄ±r, Hakkari, Mardin, Siirt, Tunceli, Batman, Van, ÅžÄ±rnak ve IÄŸdÄ±r'da, "hayÄ±r" oylarÄ± önde çÄ±ktÄ±. En yüksek 'evet' oylarÄ± yüzde 81.6 ile Bayburt, yüzde 75.5 ile Aksaray, yüzde 75.5 ile ErdoÄŸan'Ä±n memleketi Rize'de ve yüzde 75.1 ile GümüÅŸhane'de çÄ±ktÄ±. En yüksek 'hayÄ±r' oylarÄ± ise yüzde 80.4 ile Tunceli'de, yüzde 71.5 ile ÅžÄ±rnak'ta, yüzde 71.3 ile KÄ±rklareli'nde, ve yüzde 70.5 ile Edirne'de çÄ±ktÄ±.