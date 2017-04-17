Evet Ã§Ä±karsa ÅŸirketi kapatÄ±rÄ±m demiÅŸti AKAM BaÅŸkanÄ± Ã–zkiraz sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tuttu

Referandum Ã¶ncesi kamuoyu araÅŸtÄ±rmasÄ± yapan AKAM ÅŸirketinin BaÅŸkanÄ± Ã–zkiraz, "Ä°tirazlar sonucu evet sonucu deÄŸiÅŸmez ise hiÃ§ kÄ±vÄ±rmadan ÅŸirketimi kapatacaÄŸÄ±m. Evet Ã§Ä±karsa biz yokuz" diyerek AKAM'Ä± kapattÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu

Avrasya Kamuoyu AraÅŸtÄ±rma Merkezi (AKAM) BaÅŸkanÄ± Kemal Özkiraz, referandum sonuçlarÄ±nÄ± yüzde 57.7 oranÄ±nda hayÄ±r, yüzde 42,2 evet oyu çÄ±kacak diye tahminde bulunmuÅŸ, bunun üzerine 'HayÄ±r çÄ±kmazsa ÅŸirketi kapatÄ±rÄ±m' demiÅŸti. Sosyal medya hesabÄ±nda konu hakkÄ±nda açÄ±klama yapan Kiraz, kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. AKAM BaÅŸkanÄ± Kemal Özkiraz, Twitter hesabÄ±ndan "Ä°tirazlar sonucu evet sonucu deÄŸiÅŸmez ise hiç kÄ±vÄ±rmadan ÅŸirketimi kapatacaÄŸÄ±m. Onursuzluk bana yakÄ±ÅŸmaz.Sonuç deÄŸiÅŸemez ise hile hurda demeyeceÄŸim. Kendime baÅŸarÄ±sÄ±z dedirtebilirim ama asla onursuz dedirtmem. Evet çÄ±karsa biz yokuz" diye yazdÄ±. Özkiraz ilerleyen saatlerde ise 'Åžaibeli de olsa YSK, 'evet' dedi. Bahane yok, ama yok, ancak yok. Avrasya AraÅŸtÄ±rma kapandÄ± baÅŸka bir isimle de açÄ±lmayacak." dedi.