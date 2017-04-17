Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 17/04/2017 10:39

Ä°ÅŸte Silivri Cezaevi'nden Ã§Ä±kan sonuÃ§

seÃ§im sandÄ±k

Silivri Cezaevi'nde yapÄ±lan oylamanÄ±n ardÄ±ndan 7 bin 500 oydan 5 bin 837'si "hayÄ±r" Ã§Ä±ktÄ±

Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± Kampüsü'nde anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda kullanÄ±lan ve geçerli sayÄ±lan 7 bin 500 oydan 5 bin 837'si "hayÄ±r", bin 663'ü "evet" olarak kullanÄ±ldÄ±. FETÖ dava ve soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda tutuklananlarÄ±n yoÄŸun olarak bulunduÄŸu Silivri Cezaevindeki sandÄ±klarÄ±n tamamÄ± açÄ±ldÄ± ve oylar sayÄ±ldÄ±. SandÄ±k sonuç tutanaklarÄ± Silivri Adliyesindeki Ä°lçe Seçim Kurulu'na teslim edilirken, resmi olmayan sonuçlara göre cezaevinde kayÄ±tlÄ± 7 bin 815 kayÄ±tlÄ± seçmenden 7 bin 600'ü, 32 sandÄ±kta oy kullandÄ±.

"HAYIR" ÇIKTI

Oylardan 100'ü geçersiz sayÄ±lÄ±rken, geçerli 7 bin 500 oydan 5 bin 837'si "hayÄ±r", bin 663'ü ise "evet" çÄ±ktÄ±. Buna göre, cezaevindeki tutuklulardan yüzde 77,83'ü "hayÄ±r", yüzde 22,17'si ise "evet"ten yana tercihini kullandÄ±.

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