YSK BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven Oy pusulularÄ± sahte deÄŸildir dedi

YSK BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven, referandumda mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z pusulalarÄ±n sayma kararÄ± alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan "Oy pusulularÄ± YSK tarafÄ±ndan Ã¶zel olarak Ã¼retilir. Sahte oy pusulasÄ± geÃ§erli deÄŸildir" dedi.

YSK BaÅŸkanÄ± Sadi Güven'in mühürsüz pusulalarla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ÅŸöyle: ''Oy verme ve halk oylamasÄ±na katÄ±lma hakkÄ± anayasanÄ±n 67. maddesinde düzenlenmiÅŸtir. Bu doÄŸrultuda seçmen listelerini hazÄ±rladÄ±k. Åžartlara haiz seçmen listesinde ismi varsa bizim buradan gönderdiÄŸimiz oy pusulasÄ± zarfÄ± oradaki seçmene sandÄ±k kurulu tarafÄ±ndan mühürle birlikte veriliyor. VatandaÅŸ sandÄ±ÄŸa giderek oyunu tercihini kullanÄ±yor. VatandaÅŸa verilen zarf ve oy pusulalarÄ± filigranlÄ± YSK tarafÄ±ndan özel olarak üretilen evraklardÄ±r. KaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda YSK'nÄ±n ismini arkasÄ±nda görebilirsiniz.AkÅŸamdan beri tartÄ±ÅŸmaya konu olan geçersiz olduÄŸu ileri sürülen oy pusulalarÄ± ve zarflarÄ± YSK tarafÄ±ndan üretilen gerçek doÄŸru sahte olmayan oy pusulasÄ± ve zarflarÄ±dÄ±r. SandÄ±k kurullarÄ±nda siyasi partilerin temsilcileri görev yapmaktadÄ±r onlarÄ±n yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± hata nedeniyle YSK olarak vatandaÅŸÄ±n anayasal hakkÄ±nÄ± kullanmasÄ± gerektiÄŸine karar verdik. Gerçek vatandaÅŸ kendisine verilen YSK tarafÄ±ndan imal ettirilen sahte olmayan oy pusularÄ±nÄ± geçerlik bir ÅŸekilde sandÄ±ÄŸa atmÄ±ÅŸtÄ±r. Oy pusulalarÄ± sahte deÄŸildir.''