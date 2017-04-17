Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 17/04/2017 11:01

Hollanda'da yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± seÃ§imden evet Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± bÃ¶yle kutladÄ±

hollanda erdoÄŸan

Hollanda'daki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±, referandumda 'evet' oyu Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rotterdam kentinde bulunan Erasmus KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ne TÃ¼rk bayraÄŸÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n resminin bulunduÄŸu "Onlar konuÅŸur biz yaparÄ±z" yazÄ±lÄ± afiÅŸ asÄ±ldÄ±

Hollanda'daki Türk vatandaÅŸlarÄ±, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemi için yapÄ±lan halk oylamasÄ±nda, resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kutlama yaptÄ±.Türk vatandaÅŸlarÄ± ellerinde Türk bayraklarÄ±yla Türkiye'nin Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu önünde toplandÄ±. Türk bayraÄŸÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n resmi ile kutlama yapan vatandaÅŸlar, sloganlar atarak sevinç gösterisinde bulundu. Öte yandan Rotterdam kentinde bulunan Erasmus Köprüsü'ne Türk bayraÄŸÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n resminin bulunduÄŸu "Onlar konuÅŸur biz yaparÄ±z" yazÄ±lÄ± afiÅŸ asÄ±ldÄ±. Bayrak kÄ±sa sürede polis tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

 
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