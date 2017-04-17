Almanya'da kritik bekleyiÅŸ hayÄ±r oyu kullananlar Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerini gizleyemedi

Almanya'da sandÄ±klardan 'evet' oyunun Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CHP'liler duygusal anlar yaÅŸadÄ±

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için yapÄ±lan halk oylamasÄ±nda sandÄ±klarÄ±n açÄ±lmaya baÅŸlamasÄ±yla CHP Genel Merkezi'nde toplanan bazÄ± partililer halk oylamasÄ± sonuçlarÄ±nÄ± buradan takip etti. Türkiye genelinde, sandÄ±klar BatÄ± illerinde açÄ±ldÄ±kça "hayÄ±r" oylarÄ±" evet" ile aradaki farkÄ± büyük ölçüde kapattÄ± ancak "hayÄ±r" oylarÄ± "evet"i geçmeye yetmedi. CHP'nin genel merkezinde sonuçlarÄ± takip edenler, "evet" çÄ±kÄ±nca duygusal anlar yaÅŸadÄ±.