Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 17/04/2017 11:29

Almanya'da kritik bekleyiÅŸ hayÄ±r oyu kullananlar Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerini gizleyemedi

referandum sonucu

Almanya'da sandÄ±klardan 'evet' oyunun Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CHP'liler duygusal anlar yaÅŸadÄ±

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için yapÄ±lan halk oylamasÄ±nda sandÄ±klarÄ±n açÄ±lmaya baÅŸlamasÄ±yla CHP Genel Merkezi'nde toplanan bazÄ± partililer halk oylamasÄ± sonuçlarÄ±nÄ± buradan takip etti. Türkiye genelinde, sandÄ±klar BatÄ± illerinde açÄ±ldÄ±kça "hayÄ±r" oylarÄ±" evet" ile aradaki farkÄ± büyük ölçüde kapattÄ± ancak "hayÄ±r" oylarÄ± "evet"i geçmeye yetmedi. CHP'nin genel merkezinde sonuçlarÄ± takip edenler, "evet" çÄ±kÄ±nca duygusal anlar yaÅŸadÄ±.

 

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Antalya'da AKP'liler CHP'li grubu silahla tehdit etti

Referandum sonucunun aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AntalyalÄ± AKP'liler kutlama yapmak iÃ§in konvoy yapÄ±p CHP'li gruba silah gÃ¶stermesi sonucu polis araya girdi

oylar seÃ§im

Referandumun yÃ¼zde 10'unu bu ilÃ§eler oluÅŸturdu iÅŸte o ilÃ§eler

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi sonuÃ§larÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'unu Ä°stanbul, Ankara, Adana, Bursa ve Gaziantep'teki ilÃ§eler belirledi

seÃ§im sandÄ±ÄŸÄ±

Kayyum atanan belediyelerden hayÄ±r oyu Ã§Ä±ktÄ±

Referandumun ardÄ±ndan 'evet', 'hayÄ±r' sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanÄ±rken kayyum atanan belediyelerden 'hayÄ±r' Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi