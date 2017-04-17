Referandumun yÃ¼zde 10'unu bu ilÃ§eler oluÅŸturdu iÅŸte o ilÃ§eler

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi sonuÃ§larÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'unu Ä°stanbul, Ankara, Adana, Bursa ve Gaziantep'teki ilÃ§eler belirledi

Referandumda tüm seçmenlerin yüzde 10'na denk gelen 5 milyon 579 bin bin kiÅŸi 10 ilçede oy kullandÄ±. Seyhan, Küçükçekmece, Çankaya ve Esenyurt'ta hayÄ±r önce çÄ±karken, diÄŸer 6 ilçede ise evet ipi önde göÄŸüsledi. Bu ilçelerdeki sonuçlar referandum oylamasÄ±na damga vurdu.

TÜM SEÇMENÄ°N YÜZDE 10'UNU OLUÅžTURDU

Referanduma sunulan Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi için 55 milyon 319 bin 222 seçmen 167 bin 140 sandÄ±kta oy kullandÄ±. Ä°lçe bazlÄ± deÄŸerlendirildiÄŸinde birçok ilin nüfusundan fazla seçmene sahip 10 ilçe, toplam seçmenin yüzde 10'unu oluÅŸturdu. Bu ilçeler arasÄ±nda en yüksek oran Ankara'nÄ±n Çankaya ilçesinde yüzde 78 ile çÄ±ktÄ±.

Ä°ÅžTE O Ä°LÇELER:

Ankara -Çankaya 684 bin seçmen var: Yüzde 78,3 hayÄ±r, 21,7 evet

Ankara- Keçiören 656 bin seçmen var: Yüzde 55,6 evet, 44,4 hayÄ±r

Bursa -Osmangazi 617 bin seçmen var: Yüzde 54,0 evet, 46 hayÄ±r

Adana- Seyhan 543 bin seçmen var: Yüzde 63,3 hayÄ±r, 36,7 evet

Ä°stanbul - Küçükçekmece 541 bin seçmen var: Yüzde 55,6 hayÄ±r, 44,4 evet

Ä°stanbul - Esenyurt 520 bin seçmen var: Yüzde 47,5 evet, 52,5 hayÄ±r

Ä°stanbul - BaÄŸcÄ±lar 510 bin seçmen var : 61,1 evet 38,9 hayÄ±r

Ä°stanbul - Ümraniye 491 bin seçmen var: 55,2 evet 44,8 hayÄ±r

Ä°stanbul - Pendik 487 bin seçmen var 57,2 evet, 42,8 hayÄ±r

Gaziantep- Åžahinbey 530 bin seçmen var: Yüzde 61,3 evet, 38,7 hayÄ±r