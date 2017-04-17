Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 17/04/2017 12:17

Antalya'da AKP'liler CHP'li grubu silahla tehdit etti

chp akp

Referandum sonucunun aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AntalyalÄ± AKP'liler kutlama yapmak iÃ§in konvoy yapÄ±p CHP'li gruba silah gÃ¶stermesi sonucu polis araya girdi

Referandum sonuçlarÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Antalya'da bazÄ± AK Partililer, konvoy oluÅŸturup kutlama yapmaya baÅŸladÄ±. Kutlamalar kent merkezindeki ana arterlerde devam ederken, MuratpaÅŸa Ä°lçesi'nde bulunan CHP Antalya Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± önünden geçen bir konvoydan iddiaya göre CHP'li gruba silah gösterildi. Duruma tepki gösteren CHP'li grup, konvoyu durdurmak isteyince iki grup arasÄ±nda kÄ±sa süreli gerginlik yaÅŸandÄ±. Ä°l binasÄ± önüne çok sayÄ±da polis ekibi sevk edilirken, CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Çetin Osman Budak da olay yerine geldi.

BUDAK'TAN POLÄ°SE; SÄ°LAH GÖRDÜM, GÖREVÄ°NÄ°ZÄ° YAPIN

CHP'li gruba yatÄ±ÅŸtÄ±rmak isteyen Çetin Osman Budak, olay yerindeki polislere yoldan geçen konvoy içerisinde bir kiÅŸinin silah gösterdiÄŸini söyledi. Polise "Bir an önce o silahlÄ± kiÅŸiyi bulun" diyen Budak, "Onlar silah çÄ±kardÄ±, buradan da silah çÄ±karÄ±lsaydÄ± burada silahlÄ± çatÄ±ÅŸma mÄ± olacak? Ben, Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±yÄ±m, gözümle gördüm. BakÄ±n, görevinizi yapÄ±n. Görevinizi yapÄ±n ve bu çocuklarÄ± burada böyle rezil etmeyin" dedi. Bir polis memuru ise silaha ait bir emareye rastladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Ä°l binasÄ±nÄ±n önündeki yol, çift taraflÄ± konvoy geçiÅŸine kapatÄ±ldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
konya iki evet oyu

Konya'da tek zarftan Ã§Ä±kan iki evet pusulasÄ± tartÄ±ÅŸmaya neden oldu

Konya'da tek zarftan Ã§Ä±kan iki 'evet' oyu tartÄ±ÅŸma yarattÄ±. Birinin sayÄ±lmasÄ±na karar verildi

oylar seÃ§im

Referandumun yÃ¼zde 10'unu bu ilÃ§eler oluÅŸturdu iÅŸte o ilÃ§eler

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi sonuÃ§larÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'unu Ä°stanbul, Ankara, Adana, Bursa ve Gaziantep'teki ilÃ§eler belirledi

seÃ§im sandÄ±ÄŸÄ±

Kayyum atanan belediyelerden hayÄ±r oyu Ã§Ä±ktÄ±

Referandumun ardÄ±ndan 'evet', 'hayÄ±r' sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanÄ±rken kayyum atanan belediyelerden 'hayÄ±r' Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi