Antalya'da AKP'liler CHP'li grubu silahla tehdit etti

Referandum sonucunun aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AntalyalÄ± AKP'liler kutlama yapmak iÃ§in konvoy yapÄ±p CHP'li gruba silah gÃ¶stermesi sonucu polis araya girdi

Referandum sonuçlarÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Antalya'da bazÄ± AK Partililer, konvoy oluÅŸturup kutlama yapmaya baÅŸladÄ±. Kutlamalar kent merkezindeki ana arterlerde devam ederken, MuratpaÅŸa Ä°lçesi'nde bulunan CHP Antalya Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± önünden geçen bir konvoydan iddiaya göre CHP'li gruba silah gösterildi. Duruma tepki gösteren CHP'li grup, konvoyu durdurmak isteyince iki grup arasÄ±nda kÄ±sa süreli gerginlik yaÅŸandÄ±. Ä°l binasÄ± önüne çok sayÄ±da polis ekibi sevk edilirken, CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Çetin Osman Budak da olay yerine geldi.

BUDAK'TAN POLÄ°SE; SÄ°LAH GÖRDÜM, GÖREVÄ°NÄ°ZÄ° YAPIN

CHP'li gruba yatÄ±ÅŸtÄ±rmak isteyen Çetin Osman Budak, olay yerindeki polislere yoldan geçen konvoy içerisinde bir kiÅŸinin silah gösterdiÄŸini söyledi. Polise "Bir an önce o silahlÄ± kiÅŸiyi bulun" diyen Budak, "Onlar silah çÄ±kardÄ±, buradan da silah çÄ±karÄ±lsaydÄ± burada silahlÄ± çatÄ±ÅŸma mÄ± olacak? Ben, Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±yÄ±m, gözümle gördüm. BakÄ±n, görevinizi yapÄ±n. Görevinizi yapÄ±n ve bu çocuklarÄ± burada böyle rezil etmeyin" dedi. Bir polis memuru ise silaha ait bir emareye rastladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Ä°l binasÄ±nÄ±n önündeki yol, çift taraflÄ± konvoy geçiÅŸine kapatÄ±ldÄ±.