Konya'da tek zarftan Ã§Ä±kan iki evet pusulasÄ± tartÄ±ÅŸmaya neden oldu

Konya'da tek zarftan Ã§Ä±kan iki 'evet' oyu tartÄ±ÅŸma yarattÄ±. Birinin sayÄ±lmasÄ±na karar verildi

Konya'da, referandumda bir sandÄ±kta yapÄ±lan sayÄ±m sÄ±rasÄ±nda tek zarf içerisinde iki adet 'evet' pusulasÄ± çÄ±kmasÄ±, tartÄ±ÅŸmalara neden oldu. MüÅŸahitlerin itirazÄ± üzerine sandÄ±k baÅŸkanÄ± Ä°lçe Seçim Kurulu yetkililerine sordu, pusulalardan birinin 'evet' olarak kabul edilmesine karar verildi.

ZARFTAN Ä°KÄ° ADET "EVET" PUSULASI ÇIKTI

Konya'nÄ±n Selçuklu ilçesinde NiÅŸantaÅŸÄ± Mahallesi'nde bulunan Ä°brahim YapÄ±cÄ± Ä°lköÄŸretim Okulu'na kurulan 1415 numaralÄ± sandÄ±kta, sayÄ±m sÄ±rasÄ±nda tek zarf içerisinde iki adet 'evet' pusulasÄ± çÄ±ktÄ±. CHP'li müÅŸahitlerin oyun geçersiz sayÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söylemesi üzerine tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. Bu sÄ±rada okulda görevli polisler sÄ±nÄ±fa gelerek tartÄ±ÅŸmayÄ± büyümeden önledi. Durumu Ä°lçe Seçim Kurulu'na bildiren sandÄ±k baÅŸkanÄ±, zarftan çÄ±kan oylardan birinin 'evet' olarak sayÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi cevabÄ±nÄ± aldÄ±. 1415'nolu sandÄ±kta kullanÄ±lan 365 oydan 8 geçersiz, 193 evet, 164 hayÄ±r oyunun çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.