CHP referandum oylamasÄ± iÃ§in Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

CHP'li vekil Tezcan, referandum oylamasÄ±nÄ±n YSK kararÄ±yla deÄŸiÅŸmesi Ã¼zerine Anayasa Mahkemesi'ne baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

CHP Grup BaÅŸkanvekili Bülent Tezcan, referandum la ilgili ÅŸikayetlerini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini açÄ±kladÄ±. CHP Grup BaÅŸkanvekili Bülent Tezcan, "SayÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± andan itibren gizli sayÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸikayetleri gelmiÅŸtir. BunlarÄ±n üzerine sayÄ±m baÅŸladÄ±ktan sonra YSK'ya itirazlarda bulunduk" dedi. CHP Genel Merkezi'nde düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda "AçÄ±k oy, gizli sayÄ±m ilkesinin uygulandÄ±ÄŸÄ± sopalÄ± seçim olarak tarihimizin kara sayfasÄ±nda yerini alacaktÄ±r" diyen Tezcan, YSK'nÄ±n güvenli bir seçim yaptÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü. Tansiyonu düÅŸürecek tek ÅŸeyin referandum un geçersiz sayÄ±lmasÄ± olduÄŸunu belirten Tezcan, referandum la ilgili ÅŸikayetlerini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini, gerekirse de konuyu AÄ°HM'e taÅŸÄ±yacaklarÄ±nÄ± belirtti.