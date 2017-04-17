Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 17/04/2017 13:28

AKP Grup BaÅŸkanvekili Mustafa ElitaÅŸ'tan ErdoÄŸan'a teklif

mustafa elitaÅŸ

AKP Grup BaÅŸkanvekili Mustafa ElitaÅŸ, ErdoÄŸan'a 27-28 Nisan sonrasÄ±nda Ã¼yelik teklifi yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Mustafa ElitaÅŸ, referandum sonuçlarÄ±nÄ± NTV canlÄ± yayÄ±nÄ±nda deÄŸerlendirdi. ElitaÅŸ ''27-28 Nisan sonrasÄ±nda ErdoÄŸan'a üyelik teklifi yaparÄ±z'' dedi.  Referandumda 'evet' çÄ±kmasÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n partili olmasÄ±nÄ±n yolu açÄ±ldÄ±. Resmi sonuçlarÄ±n Resmi Gazete'de yayÄ±nlanmasÄ±ndan sonra CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, siyasi bir partiye üye olabilecek. AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Mustafa ElitaÅŸ, "27-28 Nisan sonrasÄ±nda ErdoÄŸan'a üyelik teklifi yaparÄ±z" dedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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