AKP Grup BaÅŸkanvekili Mustafa ElitaÅŸ'tan ErdoÄŸan'a teklif

AKP Grup BaÅŸkanvekili Mustafa ElitaÅŸ, ErdoÄŸan'a 27-28 Nisan sonrasÄ±nda Ã¼yelik teklifi yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Mustafa ElitaÅŸ, referandum sonuçlarÄ±nÄ± NTV canlÄ± yayÄ±nÄ±nda deÄŸerlendirdi. ElitaÅŸ ''27-28 Nisan sonrasÄ±nda ErdoÄŸan'a üyelik teklifi yaparÄ±z'' dedi. Referandumda 'evet' çÄ±kmasÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n partili olmasÄ±nÄ±n yolu açÄ±ldÄ±. Resmi sonuçlarÄ±n Resmi Gazete'de yayÄ±nlanmasÄ±ndan sonra CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, siyasi bir partiye üye olabilecek. AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Mustafa ElitaÅŸ, "27-28 Nisan sonrasÄ±nda ErdoÄŸan'a üyelik teklifi yaparÄ±z" dedi.