Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 17/04/2017 18:21

Referandumda oy pusulasÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekenlere ceza yaÄŸdÄ±

evet hayÄ±r

Referandum oylamasÄ±nda tercih pusulasÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekilip haklarÄ±nda tutanak tutulan kiÅŸilere 250 lira idari para cezasÄ± kesildi

Manisa'da referandumda sandÄ±k görevlileri ile birlikte seçim güvenliÄŸini saÄŸlayan polisler, kabinde oy pusulasÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± çeken 11 kiÅŸi hakkÄ±nda iÅŸlem yaptÄ±. Seçim Kanunu'na muhalefetten 11 kiÅŸiye kiÅŸi baÅŸÄ± 250'ÅŸer lira idari para cezasÄ± kesildi.  Manisa Ä°l Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa'da 11 kiÅŸinin kullandÄ±ÄŸÄ± oyun fotoÄŸrafÄ±nÄ± çektiÄŸini tespit ettiklerini belirterek, Seçim Kanunu'na muhalefetten bu kiÅŸiler hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. SandÄ±k görevlilerinin durumu polislere bildirip, iÅŸlem yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu kiÅŸilere 250'ÅŸer lira idari para cezasÄ± kesildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
oy pusulasÄ±

Oy pusulasÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekenlere ceza yaÄŸdÄ±

Referandum oylamasÄ± sÄ±rasÄ±nda kabinlerde oy pusulasÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekenlere para cezasÄ± verildi

bursa

Bursa'da sandÄ±ÄŸa KÃ¼rdistan yazÄ±lÄ± tiÅŸÃ¶rtle giden ÅŸahÄ±s tutuklandÄ±

Bursa'da sandÄ±ÄŸa KÃ¼rdistan yazÄ±lÄ± bir tiÅŸÃ¶rtle giden vatandaÅŸ, terÃ¶r propagandasÄ± yapmak suÃ§undan yakalandÄ±

referandum

Ä°stanbul'da ilÃ§e ilÃ§e referandum sonuÃ§larÄ±

Referandum sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul'da ilÃ§e ilÃ§e 'hayÄ±r' ve 'evet' oyu sandÄ±ktan Ã§Ä±ktÄ±