Referandumda oy pusulasÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekenlere ceza yaÄŸdÄ±

Referandum oylamasÄ±nda tercih pusulasÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekilip haklarÄ±nda tutanak tutulan kiÅŸilere 250 lira idari para cezasÄ± kesildi

Manisa'da referandumda sandÄ±k görevlileri ile birlikte seçim güvenliÄŸini saÄŸlayan polisler, kabinde oy pusulasÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± çeken 11 kiÅŸi hakkÄ±nda iÅŸlem yaptÄ±. Seçim Kanunu'na muhalefetten 11 kiÅŸiye kiÅŸi baÅŸÄ± 250'ÅŸer lira idari para cezasÄ± kesildi. Manisa Ä°l Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa'da 11 kiÅŸinin kullandÄ±ÄŸÄ± oyun fotoÄŸrafÄ±nÄ± çektiÄŸini tespit ettiklerini belirterek, Seçim Kanunu'na muhalefetten bu kiÅŸiler hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. SandÄ±k görevlilerinin durumu polislere bildirip, iÅŸlem yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu kiÅŸilere 250'ÅŸer lira idari para cezasÄ± kesildi.