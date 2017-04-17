Bursa'da sandÄ±ÄŸa KÃ¼rdistan yazÄ±lÄ± tiÅŸÃ¶rtle giden ÅŸahÄ±s tutuklandÄ±

Bursa'da sandÄ±ÄŸa KÃ¼rdistan yazÄ±lÄ± bir tiÅŸÃ¶rtle giden vatandaÅŸ, terÃ¶r propagandasÄ± yapmak suÃ§undan yakalandÄ±
Dün yapÄ±lan referandumda, Hakan T., Huzur Mahallesi'nde oy kullanacaÄŸÄ± sandÄ±ÄŸÄ±n bulunduÄŸu okula üzerinde 'Kürdistan' yazÄ±lÄ± tiÅŸörtle gitti. Hakan T., terör örgütü propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle terörle mücadele ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polisteki ifadesinin ardÄ±ndan 'terör örgütü propagandasÄ± yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen Hakan T. çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruÅŸturmaya baÅŸlandÄ±.