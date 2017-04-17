Oy pusulasÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekenlere ceza yaÄŸdÄ±

Referandum oylamasÄ± sÄ±rasÄ±nda kabinlerde oy pusulasÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekenlere para cezasÄ± verildi

Yüksek Seçim Kurulu’nun 16 Nisan halk oylamasÄ±nda oy kullanma kabinlerine cep telefonu ve kayÄ±t cihazÄ± ile giriÅŸinin yasaklamasÄ±na raÄŸmen, bazÄ± seçmenler uymadÄ±. OylarÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± çeken bazÄ± kiÅŸiler sosyal medyadan da paylaÅŸtÄ±. SandÄ±k görevlileri ve polisler, seçim süreci boyunca kabinlerde fotoÄŸraf çekilmemesi için seçmenleri uyardÄ±.

Manisa Ä°l Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa’da 11 kiÅŸinin kullandÄ±ÄŸÄ± oyun fotoÄŸrafÄ±nÄ± çektiÄŸini tespit ettiklerini belirterek, Seçim Kanunu’na muhalefetten bu kiÅŸiler hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. SandÄ±k görevlilerinin durumu polislere bildirip, iÅŸlem yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu kiÅŸilere 250’ÅŸer lira idari para cezasÄ± kesildi.