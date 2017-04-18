Referandum oylamasÄ±na en az katÄ±lÄ±m gÃ¶steren il bakÄ±n hangisi oldu

16 Nisan'da yapÄ±lan halk oylamasÄ±nda istatistiklere gÃ¶re sandÄ±ÄŸa en az giden il 'AÄŸrÄ±' oldu

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi ve Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için Referandum seçiminde resmi olmayan verilere göre AÄŸrÄ±, katÄ±lÄ±mÄ±n en az gerçekleÅŸtiÄŸi il oldu.Türkiye genelinde yapÄ±lan ve katÄ±lÄ±mÄ±n yüzde 85.10 civarÄ±nda olduÄŸu referandumda AÄŸrÄ± yüzde 71.07 oranÄ± ile sandÄ±ÄŸa giderek oy kullandÄ±. Nüfusun yüzde 29'unun sandÄ±k baÅŸÄ±na gitmediÄŸi ilde vatandaÅŸlar sebebin dÄ±ÅŸarÄ±da yaÅŸayan ve çalÄ±ÅŸan çok sayÄ±da AÄŸrÄ±lÄ± olmasÄ±na ve kararsÄ±zlarÄ±na sayÄ±sÄ±na baÄŸladÄ±lar.

Saat 07:00'de baÅŸlayan ve 16:00'da sona eren referandumda AÄŸrÄ±'da sandÄ±klarÄ±n tamamÄ± açÄ±ldÄ±. Resmi olmayan sonuçlara göre AÄŸrÄ± geneli bin 121 sandÄ±k kuruldu. 292 bin 701 seçmenden 208 bin vatandaÅŸ sandÄ±ÄŸa giderek oy kullandÄ±. 202 bin 369 oy geçerli olurken, 6 bin 159 oy ise geçersiz sayÄ±ldÄ±. Kesin olmayan sonuçlara göre AÄŸrÄ± genelinde yüzde 56,4 'HayÄ±r', yüzde 43,6 sandÄ±klardan 'Evet' oyu çÄ±ktÄ±. 'Evet' oylarÄ± 87 bin 140, 'HayÄ±r' oylarÄ± ise 115 bin 229 oy aldÄ±. AÄŸrÄ± merkezde ise kurulan 283 sandÄ±kta 62 bin 428 vatandaÅŸ oy kullandÄ±. 60 bin 797 seçmenin oyu geçerli sayÄ±ldÄ±. 'Evet' 32 bin 718 'HayÄ±r' ise 28 bin 79 oy aldÄ±. Bin 631 oy ise geçersiz sayÄ±ldÄ±. 21 bin 894 vatandaÅŸ sandÄ±ÄŸa gitmedi. AÄŸrÄ± merkezde 'Evet' yüzde 53.82, 'HayÄ±r' yüzde 46.18 oranÄ±nda oy aldÄ±.