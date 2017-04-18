YSK'nÄ±n kararÄ±na sessiz kalmasÄ±yla eleÅŸtirilen KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ndan ÅŸok aÃ§Ä±klama

Referandum sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klanÄ±rken YSK'nÄ±n mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ± kabul edeceÄŸini sÃ¶ylemesinin ardÄ±ndan sessiz kaldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

16 Nisan referandum gecesi YSK tarafÄ±ndan 'mühürsüz oy pusulalarÄ± geçerli sayÄ±lacak' açÄ±klamasÄ±na yeterli tepkiyi vermediÄŸi için eleÅŸtirilen CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, kendisine yöneltilen 'istifa' çaÄŸrÄ±sÄ±na yanÄ±t verdi. Partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Türkiye'nin bekasÄ±nÄ± her ÅŸeyin üstünde tutan, ülkücülere ve milliyetçilere de yürekten teÅŸekkür ediyorum. Hiç kimse unutmasÄ±n, bir ülkü etrafÄ±nda hepimiz birleÅŸtik. Türkiye'nin bekasÄ± için, hepimizin özgürlüÄŸü için, düÅŸüncelerimizi özgürce ifade etmek için, hepimiz demokrasi paydasÄ±nda birleÅŸtik. Ve biz gerçekten de bir tarih yazdÄ±k. Ve bu tarih bir demokrasi destanÄ±dÄ±r.

"O GÜN BAÅžKA BÄ°R AÇIKLAMA YAPMADIM, NEDENÄ°…"

Geliyorum biraz daha düne. Referandum sonrasÄ± Pazar günü hepimiz evlerdeyiz, sandÄ±klardan haberler almaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ben de evde izliyorum. Bir haber geldi, YSK mühürsüz oy pusulalarÄ±nÄ± geçerli sayacak diye. Hemen arkadaÅŸlarÄ± aradÄ±m, "nedir bu" diye. "Evet doÄŸru" dediler. AçÄ±klamalar yapÄ±n, yapÄ±ldÄ±. AkÅŸama doÄŸru genel merkeze geldim ve bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± yaptÄ±m. YSK'yÄ± uyardÄ±m, yanlÄ±ÅŸ yapÄ±yorsunuz diye. Referanduma gölge düÅŸürüyorsunuz diye. O gün baÅŸka bir açÄ±klama yapmadÄ±m, nedeni 'YSK inÅŸallah bu kararÄ±ndan geri döner' diye bekledim." dedi.