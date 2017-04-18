Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 18/04/2017 20:57

AGÄ°T Referandum eÅŸit koÅŸullarda yapÄ±lmadÄ± mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oy pusulalarÄ± kanunsuz

agit

Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±, TÃ¼rkiye'de yapÄ±lan referandum oylamasÄ±nÄ± sert bir dille eleÅŸtirdi

Avrupa Güvenlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± referandum sonuçlarÄ±na iliÅŸkin beklenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±na baÅŸladÄ±. Gözlemciler, “Referandum adil koÅŸullarda yapÄ±lmadÄ±” dedi;  YSK’nÄ±n son anda mühürsüz zarf ve pusulalarÄ± geçerli sayma kararÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. Gözlemciler, “Referandum genel olarak standartlarÄ± tutturamadÄ±, hukuki altyapÄ± gerçekten demokratik bir süreç için yetersizdi” ifadesini kullandÄ±.

‘YSK önemli bir güvenceyi ortadan kaldÄ±rdÄ±’

AGÄ°T gözlemcileri, mühürsüz zarflarÄ±n geçerli sayÄ±lmasÄ±nÄ±n ‘yasayla çeliÅŸtiÄŸini’ belirtti; bu kararla sonuçlara dair önemli bir güvencenin ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespiti yapÄ±ldÄ±.AçÄ±klamada, Türkiye’de ‘OHAL kapsamÄ±nda temel özgürlüklerin ihlal edildiÄŸi, binlerce vatandaÅŸÄ±n olumsuz etkilendiÄŸi’ belirtilirken, geçen yÄ±l GüneydoÄŸu’da evlerini terk etmek zorunda bÄ±rakÄ±lan seçmenlerin oy vermekte zorlandÄ±ÄŸÄ±na ve bazÄ±larÄ±nÄ±n oy veremediÄŸine de dikkat çekildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun restine YSK'dan jet yanÄ±t

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun YSK'nÄ±n mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ± geÃ§erli saymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sert sÃ¶ylemlerine karÅŸÄ±lÄ±k YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven aÃ§Ä±klamada bulundu

kemal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

YSK'nÄ±n kararÄ±na sessiz kalmasÄ±yla eleÅŸtirilen KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ndan ÅŸok aÃ§Ä±klama

Referandum sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klanÄ±rken YSK'nÄ±n mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ± kabul edeceÄŸini sÃ¶ylemesinin ardÄ±ndan sessiz kaldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

referandum

Referandum oylamasÄ±na en az katÄ±lÄ±m gÃ¶steren il bakÄ±n hangisi oldu

16 Nisan'da yapÄ±lan halk oylamasÄ±nda istatistiklere gÃ¶re sandÄ±ÄŸa en az giden il 'AÄŸrÄ±' oldu