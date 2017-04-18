AGÄ°T Referandum eÅŸit koÅŸullarda yapÄ±lmadÄ± mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oy pusulalarÄ± kanunsuz

Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±, TÃ¼rkiye'de yapÄ±lan referandum oylamasÄ±nÄ± sert bir dille eleÅŸtirdi

Avrupa Güvenlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± referandum sonuçlarÄ±na iliÅŸkin beklenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±na baÅŸladÄ±. Gözlemciler, “Referandum adil koÅŸullarda yapÄ±lmadÄ±” dedi; YSK’nÄ±n son anda mühürsüz zarf ve pusulalarÄ± geçerli sayma kararÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. Gözlemciler, “Referandum genel olarak standartlarÄ± tutturamadÄ±, hukuki altyapÄ± gerçekten demokratik bir süreç için yetersizdi” ifadesini kullandÄ±.

‘YSK önemli bir güvenceyi ortadan kaldÄ±rdÄ±’

AGÄ°T gözlemcileri, mühürsüz zarflarÄ±n geçerli sayÄ±lmasÄ±nÄ±n ‘yasayla çeliÅŸtiÄŸini’ belirtti; bu kararla sonuçlara dair önemli bir güvencenin ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespiti yapÄ±ldÄ±.AçÄ±klamada, Türkiye’de ‘OHAL kapsamÄ±nda temel özgürlüklerin ihlal edildiÄŸi, binlerce vatandaÅŸÄ±n olumsuz etkilendiÄŸi’ belirtilirken, geçen yÄ±l GüneydoÄŸu’da evlerini terk etmek zorunda bÄ±rakÄ±lan seçmenlerin oy vermekte zorlandÄ±ÄŸÄ±na ve bazÄ±larÄ±nÄ±n oy veremediÄŸine de dikkat çekildi.