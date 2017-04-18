CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun restine YSK'dan jet yanÄ±t

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun YSK'nÄ±n mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ± geÃ§erli saymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sert sÃ¶ylemlerine karÅŸÄ±lÄ±k YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven aÃ§Ä±klamada bulundu

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, bugün seçimin iptal edilmesi için YSK'ya baÅŸvurulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medyadan açÄ±klama yaparak "Bu seçimleri tanÄ±mÄ±yoruz" dedi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun restine, Yüksek Seçim Kurulu, "mühürsüz oylarÄ±n geçerli sayÄ±lmasÄ±"na iliÅŸkin kararÄ±nÄ±n gerekçesinde cevap verdi.Kurul, hata veya ihmali tespit edilen sandÄ±k kurulu baÅŸkan ve üyeleri hakkÄ±nda ilgili seçim kurullarÄ±nca yasal gereÄŸinin takdir ve ifasÄ± için suç duyurusunda bulunulmasÄ± gerektiÄŸine karar verdi.Yüksek Seçim Kurulunun, "mühürsüz oylarÄ±n geçerli sayÄ±lmasÄ±"na iliÅŸkin kararÄ±nÄ±n gerekçesinde, "Yüksek Seçim Kurulunca üretildiÄŸinden kuÅŸku bulunmayan oy pusulasÄ± ve zarf kullanÄ±larak gerçekleÅŸmesi halinde, sandÄ±k kurulunca mühürleme iÅŸleminin yapÄ±lmamasÄ± tek baÅŸÄ±na seçmenin oyunun geçersiz sayÄ±lmasÄ± için yeterli deÄŸildir." denildi.Hile suçlamalarÄ±na neden olan mühürsüz oy ve pusulalarÄ±n "münferit" olduÄŸu öne sürülen gerekçeli kararda, sahteciliÄŸe karÅŸÄ± mühürden baÅŸka önlem mekanizmalarÄ± olduÄŸu da belirtildi.

AVRUPA Ä°NSAN HAKLARI SÖZLEÅžMESÄ°NE GÖNDERME

Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi'ne de gönderme yapÄ±lan kararda, "Usule uygun olarak sandÄ±k kurullarÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±lan oy pusulasÄ± ve zarf kullanÄ±lmak suretiyle gerçekleÅŸen oylamada, seçmene yüklenebilecek bir kusur olmamasÄ±na raÄŸmen Anayasal hakkÄ±nÄ± kendisinden beklenen yükümlülüklere uygun olarak kullanan seçmenin oyunun geçerli sayÄ±lmamasÄ±nÄ±n, yönetime katÄ±lma hakkÄ±nÄ±n özünü ortadan kaldÄ±racak bir sonuç yaratacaÄŸÄ± açÄ±ktÄ±r" dendi.