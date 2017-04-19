Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 19/04/2017 14:59

CHP'den sonra HDP de YSK'ya seÃ§imin iptali iÃ§in baÅŸvurdu

ysk

CHP'nin referandumda YSK'nÄ±n kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirip mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oy pusulalarÄ±nÄ± kullanmasÄ±na tepki gÃ¶stermesinin ardÄ±ndan HDP de YSK'ya baÅŸvurarak seÃ§imin iptal edilmesini istedi

Ankara'da HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP), referandumun iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na baÅŸvurdu.HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Grup BaÅŸkanvekili Ahmet YÄ±ldÄ±rÄ±m, beraberinde milletvekilleri Mithat Sancar, Ä°mam TaÅŸçÄ±er, ErtuÄŸrul Kürkçü, Müslüm DoÄŸan ve Bedia Özgökçe Ertan ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu'na geldi. Burada YSK'ya referandum sonuçlarÄ±nÄ±n iptali baÅŸvurusunda bulunan HDP'liler çÄ±kÄ±ÅŸta açÄ±klamalarda bulundu. Burada konuÅŸan Milletvekili Mithat Sancar, 16 Nisan'da yapÄ±lan referandumun iptali için baÅŸvuru yaptÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Ä°ptal gerekçelerini YSK'ya dile getirdiklerini söyleyen Mithat Sancar, "Esasen bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi gündeme geldiÄŸi andan itibaren meÅŸrutiyetten yoksun içinde gerçekleÅŸti. Henüz anayasa komisyonunda konuÅŸmalar devam ederken EÅŸ baÅŸkanlarÄ±mÄ±z ve milletvekillerimizin tutuklanmasÄ± o görüÅŸmelerin hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu belirtmiÅŸtik. Referanduma gittiÄŸimiz ÅŸartlarÄ± ayrÄ±ntÄ±lÄ± deÄŸerlendirmeye gerek yok. OHAL ÅŸartlarÄ±nda referandum süreci yaÅŸandÄ±. EÅŸitsizlik ÅŸartlar altÄ±nda gerçekleÅŸti. Referandum sürecinde en fazla baskÄ±ya 'hayÄ±r' cephesi, en fazlada partimiz maruz kaldÄ±. 'HayÄ±r' cephesi baskÄ± yaÅŸarken 'evet' cephesi yine anayasaya kanunlarÄ± iptal ederek devletin imkanlarÄ±nÄ± kullanarak kampanya yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Hükumet ve üyeleri açÄ±lÄ±ÅŸ törenleri adÄ± altÄ±nda yine devlet kaynaklarÄ± kullanarak 'evet' kampanyasÄ± yürütmüÅŸlerdir. Bu hem anayasaya aykÄ±rÄ±dÄ±r hem etik kurallara aykÄ±rÄ±dÄ±r. Tüm açÄ±dan eÅŸitsizlik seçim süreci yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bunun adil seçim sonucunu doÄŸurmasÄ± mümkün deÄŸildi" dedi.

"YSK'DAN BEKLENTÄ°MÄ°Z, SEÇÄ°MÄ°N Ä°PTALÄ°N KARAR VERMESÄ°DÄ°R"

Seçim günü çok sayÄ±da ihlal ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Mithat Sancar, ÅŸöyle konuÅŸtu: "Kürt illerinde blok 'evet' oyu çÄ±kan sandÄ±k sayÄ±sÄ± dikkat çekici kadar fazla. Bu blok oylarÄ±n bir defa seçim güvenliÄŸini geçerliliÄŸini bozduÄŸunu çok rahat söyleyebiliriz. Seçim sakattÄ±r. Mühürsüz oylar kabul edilemez. Bu nedenle bu seçim yapÄ±lÄ±ÅŸ ÅŸekli sureti ile adil deÄŸildir. Bu seçimin düzeltilmesi imkanÄ± yoktur tek bir yol var seçimin iptali. Referandum iptal edilmeden bu tartÄ±ÅŸmalarÄ± bitirmek mümkün olmayacaktÄ±r. YSK Türkiye'de demokrasi kültürünü daha fazla tahrip etmek istemiyorsa seçimin iptaline karar vermelidir. EÄŸer YSK bu kararÄ± vermezse referandum edebiyen ÅŸaibeli kalacaktÄ±r. Türkiye'de böyle bir derin yara açmamak için YSK'dan beklentimiz seçimin iptaline karar vermektir."

 

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