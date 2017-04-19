DoÄŸu PerinÃ§ek evet hayÄ±r olayÄ± geride kalmÄ±ÅŸtÄ±r ve arkada bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r

Vatan Partisi Genel BaÅŸkanÄ± DoÄŸu PerinÃ§ek, referandumun ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamada bulundu. PerinÃ§ek, "Evet hayÄ±r olayÄ± geride kalmÄ±ÅŸtÄ±r ve arkada bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r" dedi

Vatan Partisi Genel BaÅŸkanÄ± DoÄŸu Perinçek, Twitter'dan referandum ile ilgili açÄ±klamlarda bulundu. YSK'ya referandum'un iptal edilmesi için baÅŸvuru yapan partilerden biri olan Vatan Partisi'nin Genel BaÅŸkanÄ± Perinçek, YSK'nÄ±n kararÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ± beklemeden "evet-hayÄ±r olayÄ± geride kalmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi. CHP'ye de sokak eylemleri için yaptÄ±ÄŸÄ± çaÄŸrÄ±lara da sert tepki gösteren Perinçek "CHP yönetimi, PKK'nÄ±n sokak çaÄŸrÄ±larÄ±na zemin hazÄ±rlayan "tanÄ±mÄ±yoruz, tanÄ±mayacaÄŸÄ±z" gibi kÄ±ÅŸkÄ±rtmalara derhal son vermelidir" dedi.

"CHP, HDP Ä°LE EL ELE VERMEYE DERHAL SON VERMELÄ°DÄ°R"

Perinçek ÅŸöyle dedi: "CHP yönetimi, PKK'nÄ±n sokak çaÄŸrÄ±larÄ±na zemin hazÄ±rlayan "tanÄ±mÄ±yoruz, tanÄ±mayacaÄŸÄ±z" gibi kÄ±ÅŸkÄ±rtmalara derhal son vermelidir. CHP yönetimi, HDP ile el ele vermeye derhal son vermelidir. Hiç kimse PKK ve HDP ile birlikte HayÄ±r cephesi kurmaya kalkÄ±ÅŸmasÄ±n. Millet bu giriÅŸimlere kesinlik izin vermeyecektir. PKK, hendeklere gömülmüÅŸtür ve ÅŸimdi o hendeklerin içinden halkÄ± sokaÄŸa çaÄŸÄ±rmaktadÄ±r. Sokakta PKK istemiyoruz. Mecliste PKK istemiyoruz. Ä°lan ediyoruz: Bir: Atlantik emperyalistlerinin iktidar projelerinde olmayacaÄŸÄ±z ve ABD'nin iktidar projelerinin karÅŸÄ±sÄ±na dikileceÄŸiz. Ä°ki: PKK'nÄ±n yasal Partisi olan HDP ile kesinlikle yan yana gelmeyeceÄŸiz. HDP ile kurulacak cephelerin kesinlikle karÅŸÄ±sÄ±nda olacaÄŸÄ±z. Vatan Partisi olarak, milletimizi ABD güdümlü PKK ve FETÖ terörüne karÅŸÄ± birleÅŸtirmeye kararlÄ±yÄ±z."