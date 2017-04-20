Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 20/04/2017 15:18

AGÄ°T'ten referandum iÃ§in yeni Ã¶neri Oylar yeniden sayÄ±lsÄ±n

referandum

Avrupa GÃ¼venlik ve iÅŸ birliÄŸi TeÅŸkilatÄ±, referandum tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sona ermesi adÄ±na oylarÄ±n tekrardan sayÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini aksi takdirde TÃ¼rkiye'deki politik durumun kÃ¶tÃ¼leÅŸeceÄŸini belirtti

Avrupa Güvenlik ve iÅŸ birliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'ndan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunda kullanÄ±lan ve tartÄ±ÅŸmalara neden olan oylarla ilgili yeni bir öneri geldi. AGÄ°T Demokratik Kurumlar ve Ä°nsan HaklarÄ± Ofisi Direktörü Michael Georg Link, Heilbronner Stimme gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "oylarÄ±n yeniden sayÄ±lmasÄ±, seçim sürecine yönelik zayÄ±flayan güveni artÄ±racaktÄ±r" dedi. Türk hükümetinin AGÄ°T raporunu dikkate almayacaÄŸÄ± yönündeki beyanatlardan üzüntü duyduÄŸunu kaydeden Link, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n iÅŸ birliÄŸine yanaÅŸmamasÄ± durumunda Türkiye'deki politik durumun kötüleÅŸeceÄŸini de öne sürdü.

"POLÄ°TÄ°K AÇIDAN SONUÇSUZ KALMAZ"

"Bizim raporlarÄ±mÄ±z sadece AGÄ°T tarafÄ±ndan deÄŸil, aynÄ± zamanda AB, Avrupa Konseyi ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan deÄŸerlendirilir ve bu kurumlara referans teÅŸkil eder" ifadelerini kullanan Michael Georg Link, Türkiye'nin, gözlemcilerinin tavsiyeleri konusunda AGÄ°T ile iÅŸ birliÄŸi yapmamasÄ± durumunda, bunun baÅŸka devletler ve kurumlar tarafÄ±ndan eleÅŸtirileceÄŸi ve politik açÄ±dan sonuçsuz kalmayacaÄŸÄ± deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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