Oy ve Ã–tesi'nin referandum raporu YSK sonuÃ§larÄ±yla uyuÅŸmuyor

16 Nisan 2017 tarihinde yapÄ±lan referandum oylamasÄ±nÄ±n tutanaklarÄ±n yÃ¼zde 94'ine ulaÅŸan Oy ve Ã–tesi bu tutanaklarla YSK'nÄ±n tutanaklarÄ±nÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ± ve uyuÅŸmazlÄ±k tespit etti

Oy ve Ötesi üyeleri, Türkiye genelindeki 166 bin 679 sandÄ±k tutanaÄŸÄ±ndan 158 bin 181’ini elindeki bilgilerle teyit etti. Yani sandÄ±klarÄ±n yüzde 94.9’unun sonucuna ulaÅŸtÄ±. Ancak 290 sandÄ±kta kullanÄ±lan toplam 99 bin 680 oyun daÄŸÄ±lÄ±mlarÄ± arasÄ±nda uyuÅŸmazlÄ±klar var.

Peki bu uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±n sonuca etkisi ne? Yüzde 0.22. Resmi sandÄ±k sonuç tutanaÄŸÄ± ve sayÄ±m döküm cetvellerine göre oy sayÄ±sÄ± deÄŸiÅŸiminin de 5 bin civarÄ±nda olduÄŸu göz önüne alÄ±nÄ±nca, buradaki doÄŸrudan etkinin yüzde 0.01 seviyelerinde olduÄŸu belirtiliyor. Oy ve Ötesi, analizlerinde 2 bin 397 sandÄ±kta seçmen sayÄ±sÄ±ndan fazla oy kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da tespit etti.

Ve yüzde yüz ‘evet’ ya da ‘hayÄ±r’ çÄ±kan sandÄ±klar… Tam 960 sandÄ±kta kullanÄ±lan oylarÄ±n tamamÄ± ‘evet’ çÄ±ktÄ±. Buradaki toplam oy sayÄ±sÄ± 90 bine yakÄ±n. Ülke genelindeki 173 sandÄ±kta ise bütün oylar hayÄ±r çÄ±ktÄ±. Oradaki toplam oy sayÄ±sÄ± ise 6 bin 739.

Oy ve Ötesi’nin çok fazla tutanak elde edemediÄŸi iller ise Bayburt, Erzurum, AÄŸrÄ± ve GümüÅŸhane. Bu ÅŸehirlerde yüzde 40’Ä±n altÄ±nda saÄŸlama yapÄ±labildi.

Oy ve Ötesi bu çalÄ±ÅŸmayÄ± nasÄ±l yaptÄ±?

Daha önceki seçimlerde binlerce gönüllüsü ile baÄŸÄ±msÄ±z sandÄ±k müÅŸahitliÄŸi yapan Oy ve Ötesi, bu referandumda farklÄ± bir ÅŸey yaptÄ±. Bir mobil uygulama ile hem sandÄ±k baÅŸÄ±ndaki kiÅŸilerden hem de siyasi partilerden tutanaklarÄ± topladÄ±. Sonra onlarÄ± YSK’nÄ±n sonuçlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±.

Kaynak: SÖZCÜ