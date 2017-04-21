Referandum sonrasÄ± AKP il il deÄŸerlendirme yaptÄ± 10 ili mercek altÄ±na aldÄ±

Referandum oylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AK Parti il il deÄŸerlendirme yaptÄ±. OylarÄ±nÄ± en Ã§ok yÃ¼kselttiÄŸi 10 ile dikkat Ã§eken BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m memnuniyetini belirtti

AK Parti'nin önceki günkü MYK ve MKYK toplantÄ±larÄ±nda referandum sonuçlarÄ±na iliÅŸkin il il deÄŸerlendirmeler yapÄ±ldÄ±. Ä°l ve ilçelerden gelecek raporlara göre daha sonra detaylÄ± bir analiz yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Kurmaylar, bu seçim sonuçlarÄ±nÄ±n 2019 için bir uyarÄ± olduÄŸunu ve iyi analiz edilmesi gerektiÄŸini ifade etti.BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, DoÄŸu ve GüneydoÄŸu'da çÄ±kan "evet" oylarÄ±nÄ±n özel bir anlamÄ± olduÄŸunu belirterek, bölgedeki Ak Parti teÅŸkilatlarÄ±na özel olarak teÅŸekkür etti. 65. Hükümet'in kurulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan teröre karÅŸÄ± yürütülen operasyonlar ile baÅŸlatÄ±lan cazibe merkezleri projesi ve yatÄ±rÄ±mlara deÄŸinen YÄ±ldÄ±rÄ±m, izlenen bu politikalarÄ±n "evet" oylarÄ±nÄ±n bölgede beklenenden yüksek çÄ±kmasÄ±nda etkili olduÄŸunu kaydetti. YÄ±ldÄ±rÄ±m, hem terörle mücadelenin hem de bölgeye dönük yatÄ±rÄ±mlarÄ±n devam edeceÄŸi mesajÄ±nÄ± verdi.

10 Ä°L MERCEK ALTINDA

ToplantÄ±da referandumdan çÄ±kan "evet" oylarÄ±, 1 KasÄ±m, 7 Haziran ve 2014'teki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminde alÄ±nan oylar ile kÄ±yaslandÄ±. YapÄ±lan karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmada, oylarÄ±n en çok arttÄ±ÄŸÄ± iller 1 KasÄ±m seçimlerine bakÄ±larak sÄ±ralandÄ±. "Oyumuzu en çok arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 10 il" baÅŸlÄ±klÄ± sunumda, Hakkâri, ÅžÄ±rnak, MuÅŸ ve AÄŸrÄ± ilk dört sÄ±rada yer aldÄ±. Bu illeri Bitlis, Kars, Van, Mardin, Siirt ve Osmaniye izledi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi ve seçim bölgesi Osmaniye'nin de, "oylarÄ±n en fazla artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" iller arasÄ±nda yer almasÄ± dikkati çekti. DoÄŸu ve GüneydoÄŸu'da oylarÄ±n artÄ±ÅŸ trendinin devam edeceÄŸi beklentisi de toplantÄ±da ifade edilirken bu artÄ±ÅŸÄ±n süreceÄŸi tüm kurmaylar tarafÄ±ndan savunuldu. ToplantÄ±da MHP'nin güçlü olduÄŸu yerlerde beklenen desteÄŸin alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± da vurgulandÄ±.