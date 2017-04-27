Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 27/04/2017 20:33

YSK neden referandumu iptal etmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

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YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, referandumu 'tam kanunsuzluk' koÅŸullarÄ±nÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle iptal etmediÄŸini belirtti

Yüksek Seçim Kurulu, CHP, HDP ve Vatan Partisi'nin referandumun iptal edilmesi için yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu geçtiÄŸimiz hafta reddetmiÅŸti. Kurul, bu kararÄ±nÄ±n gerekçesini bugün açÄ±kladÄ±. Ret gerekçesi olarak "Tam kanunsuzluk koÅŸullarÄ±nÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±" vurgulandÄ±.

BAÅžVURU "TAM KANUNSUZLUK" ÜZERÄ°NE YAPILMIÅžTI

YSK, 19 Nisan'da yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ret kararÄ±nÄ± ÅŸöyle açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±: 'Cumhuriyet Halk Partisi, HalklarÄ±n Demokratik Partisi ve Vatan Partisi tarafÄ±ndan ayrÄ± ayrÄ± Yüksek Seçim Kuruluna sunulan dilekçeler ile 16 Nisan 2017 tarihinde yapÄ±lan Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi HalkoylamasÄ±nÄ±n tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline iliÅŸkin talepler, bugün (19 Nisan 2017) saat 10.30'da baÅŸlayan Yüksek Seçim Kurulu toplantÄ±sÄ±nda görüÅŸülmüÅŸ, yapÄ±lan deÄŸerlendirmeler neticesinde, her üç talebinde ayrÄ± ayrÄ± oylanmasÄ± sonucunda 10 üyenin red, 1 üyenin kabul yönündeki oylarÄ± ve oy çokluÄŸu ile reddine saat 17.30 itibariyle karar verilmiÅŸtir.'

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YSK BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven

YSK BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven referandumun kesin sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven 16 Nisan'da yapÄ±lan referandumun kesin sonuÃ§larÄ±nÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla aÃ§Ä±kladÄ±

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Referandum sonrasÄ± AKP il il deÄŸerlendirme yaptÄ± 10 ili mercek altÄ±na aldÄ±

Referandum oylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AK Parti il il deÄŸerlendirme yaptÄ±. OylarÄ±nÄ± en Ã§ok yÃ¼kselttiÄŸi 10 ile dikkat Ã§eken BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m memnuniyetini belirtti

Oy ve Ã–tesi

Oy ve Ã–tesi'nin referandum raporu YSK sonuÃ§larÄ±yla uyuÅŸmuyor

16 Nisan 2017 tarihinde yapÄ±lan referandum oylamasÄ±nÄ±n tutanaklarÄ±n yÃ¼zde 94'ine ulaÅŸan Oy ve Ã–tesi bu tutanaklarla YSK'nÄ±n tutanaklarÄ±nÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ± ve uyuÅŸmazlÄ±k tespit etti