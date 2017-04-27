YSK neden referandumu iptal etmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, referandumu 'tam kanunsuzluk' koÅŸullarÄ±nÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle iptal etmediÄŸini belirtti

Yüksek Seçim Kurulu, CHP, HDP ve Vatan Partisi'nin referandumun iptal edilmesi için yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu geçtiÄŸimiz hafta reddetmiÅŸti. Kurul, bu kararÄ±nÄ±n gerekçesini bugün açÄ±kladÄ±. Ret gerekçesi olarak "Tam kanunsuzluk koÅŸullarÄ±nÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±" vurgulandÄ±.

BAÅžVURU "TAM KANUNSUZLUK" ÜZERÄ°NE YAPILMIÅžTI

YSK, 19 Nisan'da yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ret kararÄ±nÄ± ÅŸöyle açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±: 'Cumhuriyet Halk Partisi, HalklarÄ±n Demokratik Partisi ve Vatan Partisi tarafÄ±ndan ayrÄ± ayrÄ± Yüksek Seçim Kuruluna sunulan dilekçeler ile 16 Nisan 2017 tarihinde yapÄ±lan Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi HalkoylamasÄ±nÄ±n tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline iliÅŸkin talepler, bugün (19 Nisan 2017) saat 10.30'da baÅŸlayan Yüksek Seçim Kurulu toplantÄ±sÄ±nda görüÅŸülmüÅŸ, yapÄ±lan deÄŸerlendirmeler neticesinde, her üç talebinde ayrÄ± ayrÄ± oylanmasÄ± sonucunda 10 üyenin red, 1 üyenin kabul yönündeki oylarÄ± ve oy çokluÄŸu ile reddine saat 17.30 itibariyle karar verilmiÅŸtir.'