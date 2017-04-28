YSK BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven referandumun kesin sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven 16 Nisan'da yapÄ±lan referandumun kesin sonuÃ§larÄ±nÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla aÃ§Ä±kladÄ±

Yüksek Seçim Kurulu, 16 Nisan'da yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸiklik referandumunun kesin sonuçlarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. AçÄ±klamayÄ± YSK BaÅŸkanÄ± Sadi Güven, düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla yaptÄ±. Sadi Güven'in açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle: '16 Nisan pazar günü yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± sonuçlarÄ± ile ilgili seçim kurullarÄ± tarafÄ±ndan yurt içi seçim çevrelerinden gelen sonuçlara göre düzenlenerek gönderilen birleÅŸtirme tutanaklarÄ± Ankara Ä°l Seçim Kurulu'ndan gelen yurt dÄ±ÅŸÄ± sandÄ±k sonuçlarÄ± ile gümrük kapÄ±larÄ±ndan gelen sandÄ±k sonuçlarÄ±na göre düzenlenen birleÅŸtirme tutanaklarÄ±nÄ±n kurulumuza ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve itiraz süreçlerinin tamamlandÄ±ÄŸÄ± görülmekle anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± kesin sonuçlarÄ±nÄ±n tespitine karar verilmiÅŸtir. Halk oylamasÄ±nda yurtiçinde 167 bin 69 sandÄ±kta, Adalet ve KalkÄ±nma Partisi'nden 166 bin 211, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 157 bin 314, Milliyetçi Hareket Partisi'nden 133 bin 67, HalklarÄ±n Demokratik Partisi'nden 63 bin 890, Saadet Partisi'nden 56 bin 241, Vatan Partisi'nden 6 bin 70, Büyük Birlik Partisi'nden 7 bin 439 olmak üzere toplamda 591 bin 452 kiÅŸi üye olarak bildirilmiÅŸtir.

BÜTÜN SANDIK SONUÇLARI GÖRÜLEBÄ°LECEK

Åžu andan itibaren bütün vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z kendilerinin oy kullandÄ±ÄŸÄ± sandÄ±klar dahil olmak üzere tüm yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ± sandÄ±k sonuçlarÄ±nÄ± ve sonuç tutanaklarÄ±nÄ± Ä±slak imzalÄ± olarak internet sayfamÄ±zdan görebileceklerdir. SandÄ±k sonuç tutanaklarÄ±nÄ±n dayanaÄŸÄ± olan sayÄ±m döküm cetvelini, sandÄ±k sonuç tutanaklarÄ±nÄ±m birleÅŸtirildiÄŸi il ve ilçe birleÅŸtirme tutanaÄŸÄ±nÄ± da görme imkanÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r

"TÜRK MÄ°LLETÄ° ANAYASA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ°NÄ° KABUL ETMÄ°ÅžTÄ°R"

-16 Nisan'da yapÄ±lan halk oylamasÄ± sonuçlarÄ± ile ilgili olarak birleÅŸtirme tutanaklarÄ±na göre kayÄ±tlÄ± seçmen sayÄ±sÄ± 55 milyon 319 bin 222,

- Oy kullanan seçmen sayÄ±sÄ± 48 milyon 374 bin 576,

- Geçerli oy sayÄ±sÄ± 47 milyon 528 bin 949, geçersiz oy sayÄ±sÄ± 845 bin 627,

- Seçime katÄ±lma oranÄ± yüzde 87. 45,

- Evet oyu verenlerin sayÄ±sÄ± 25 milyon 157 bin 463, evet oyu verenlerin oranÄ± yüzde 51,41

- HayÄ±r oyu verenlerin sayÄ±sÄ± 23 milyon 779 bin 141, hayÄ±r oyu verenlerin oranÄ± 48,59

Bu sonuçlara göre Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nÄ±n bazÄ± maddelerinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklerin 3376 SayÄ±lÄ± Anayasa DeÄŸiÅŸikliklerinin Halk OylamasÄ±na SunulmasÄ± HakkÄ±ndaki Kanun Hükümleri uyarÄ±nca 16 Nisan'da yapÄ±lan halk oylamasÄ± sonucu geçerli oylarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan çoÄŸunun 25 milyon 157 bin 463 evet oyu, yüzde 51,41 olarak gerçekleÅŸtiÄŸi Anayasa DeÄŸiÅŸikliklerinin Türk milleti adÄ±na kabul edilmiÅŸ olduÄŸu kurulumuzca ilan edilmiÅŸtir.