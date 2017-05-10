Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu adaylarÄ± belirlendi

TBMM Anayasa ve Adalet KomisyonlarÄ± Ã¼yelerinden kurulu Karma Komisyon, Meclis tarafÄ±ndan HSK'ya seÃ§ilecek 7 Ã¼yenin Ã¼Ã§ katÄ± adayÄ±n belirlenmesi amacÄ±yla, AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Mustafa Åžentop baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±

Åžentop, dün yaptÄ±klarÄ± toplatÄ±da alt komisyonun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporu görüÅŸerek kabul ettiklerini bugün de HSK üye adaylarÄ± seçimini yapacaklarÄ±nÄ± söyledi. Åžentop, TBMM tarafÄ±ndan seçilecek 7 HSK üyeliÄŸinin 3'ünün YargÄ±tay üyeleri, 1 üyesinin DanÄ±ÅŸtay üyeleri, 3 üyenin de yükseköÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n hukuk dallarÄ±nda görev yapan öÄŸretim üyeleri ve avukatlar arasÄ±ndan; öÄŸretim üyeleri ve avukatlar arasÄ±ndan seçilen üyelerden en az birinin öÄŸretim üyesi ve en az birinin de avukat olmasÄ± ÅŸartÄ±yla seçileceÄŸini bildirdi. Åžentop, baÅŸvuran 83 aday adayÄ±ndan 36'sÄ±nÄ±n YargÄ±tay üyesi, 8'inin DanÄ±ÅŸtay üyesi, 7'sinin yükseköÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n hukuk dallarÄ±nda görev yapan öÄŸretim üyeleri ve 32'sinin de avukat olduÄŸunu belirtti. Tasnif Komisyonu kurulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan HSK'ya seçilecek 7 üyenin üç katÄ± adayÄ±n belirlenmesi için seçime geçildi. Seçim, basÄ±na kapalÄ± gerçekleÅŸtirildi.

Seçim yaklaÅŸÄ±k 5 saat sürdü

YaklaÅŸÄ±k 5 saat süren seçimlerin ardÄ±ndan, Åžentop sonuçlarÄ± açÄ±kladÄ±.Buna göre, avukatlar arasÄ±ndan Songül Yazar, Åžerife TaÅŸbaÅŸÄ±, Ülkü Soylu, Ali AydÄ±n AkpÄ±nar, Hamit Kocabey, Ömer Faruk Aksoy; DanÄ±ÅŸtay'dan Cafer Ergen, Cevdet Erkan, Emin SÄ±nmaz; ÖÄŸretim üyelerinden Abdülkerim YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ali Cengiz KöseoÄŸlu, Ä°lhan Üzülmez; YargÄ±tay'dan ise Mustafa ÇavuÅŸ, YaÅŸar ÅžimÅŸek, Yusuf Kuzu, Mehmet AdemoÄŸlu, Mehmet OsmanoÄŸlu, Mustafa Kurtaran, Alp Arslan, Mahmut Kaya ve Ziya Dinler aday olarak seçildi.