Alman basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 23 AralÄ±k 2016

Berlin Noel pazarÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± ve Afganistanâ€™da bir milletvekilinin evine dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ± Alman basÄ±nÄ±nda Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸlÄ±ca haber konularÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor

Frankfurter Rundschau gazetesi Berlin'de yaÅŸanan saldÄ±rÄ±nÄ±n faili henüz ele geçirilmeden yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmalarÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyor:

"Devlet kurumlarÄ± her saldÄ±rÄ±dan sonra baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla suçlanÄ±r, ancak Berlin'de 12 kiÅŸinin ölümüne neden olan Noel pazarÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan baÅŸlayan tartÄ±ÅŸmalar, Ansbach ya da Würzburg saldÄ±rÄ±larÄ±ndan sonra yürütülen tartÄ±ÅŸmalardan farklÄ±. Henüz ne zanlÄ± yakalandÄ±, ne de olayÄ±n nasÄ±l iÅŸlendiÄŸi ve hangi gerekçelerle yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tam olarak ortaya çÄ±karÄ±labildi. Hiç kimse suçlunun gerçekten sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ülkeye girmiÅŸ bir terörist olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyor. BaÅŸka bir deyiÅŸle tartÄ±ÅŸma, elde saÄŸlam kanÄ±tlar olmadan yürütülüyor. Sis içinde bir yarÄ±ÅŸÄ± andÄ±rÄ±yor bu durum ve bu yüzden sisli, puslu bir görüntü alÄ±yor. Her ÅŸeyden öte bu tartÄ±ÅŸmaya katÄ±lanlar böyle görünüyor. Sanki olaylarÄ±n net bir ÅŸekilde açÄ±ÄŸa çÄ±kmasÄ±nÄ± istemiyor gibiler. Bu da onlarÄ± ürkütücü bir hale getiriyor."

Reutlinger General-Anzeiger ise Noel pazarÄ±na düzenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± popülist söylemleri için kullanan siyasilere karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor:

"Demokrasimiz için terörizm kaynaklÄ± tehlikenin büyüklüÄŸü IÅžÄ°D katillerinin kararÄ±na baÄŸlÄ± deÄŸil. Belirleyici olan siyasilerin tavrÄ±. HalkÄ±n, Berlin'deki noel pazarÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± büyüklüÄŸündeki tehlikelerle devletin baÅŸa çÄ±kÄ±p çÄ±kamayacaÄŸÄ±na olan inancÄ± onlarÄ±n elinde. SaÄŸ popülist Almanya Ä°çin Alternatif (AfD) partisinin siyasetçileri gibi, ‘Merkel'in ölüleri‘ palavrasÄ±nÄ± kullananlar ya da yaÅŸanan olayÄ± kardeÅŸ parti CDU ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± siyaseti tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yeniden alevlendirmek için deÄŸerlendiren CSU Genel BaÅŸkanÄ± Horst Seehofer gibi isimler sorumsuzca davranÄ±yor. Çünkü öfke ve korku zor kontrol edilir."

SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± alÄ±nan güvenlik tedbirlerini yorum sayfalarÄ±na taÅŸÄ±yan Rhein-Neckar-Zeitung, bu tip saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± tam bir koruma saÄŸlanamayacaÄŸÄ± görüÅŸünde:

"Elektronik kelepçe bir iÅŸe yarar mÄ± idi? Belki. Ancak bu tarz bir tutuklama için bariz deliller gerekiyor. Ve böylece, bu tip saldÄ±rÄ±lar için sadece geriye dönüp baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ‘kolayca önlenebilirdi‘ diyoruz. Åžimdi ülkenin her tarafÄ±nda Noel pazarlarÄ± beton bloklarla koruma altÄ±na alÄ±nÄ±yor. Peki ya bir sonraki saldÄ±rgan kendine yeni bir silah seçerse? Ne kadar kulaÄŸa acÄ± gelse de, diktatörlükle yönetilen ülkeler bile kendini bu tür saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± koruyamaz."

Afganistan'da radikal Ä°slamcÄ± Taliban örgütünün, bir Afgan milletvekilinin evine düzenlediÄŸi saldÄ±rÄ±yÄ± Landshuter Zeitung ÅŸu satÄ±rlarla yorumluyor:

"Ä°slamcÄ± teröristler kalÄ±cÄ± bir biçimde zayÄ±flatÄ±lamadÄ±. AfganlarÄ±n ülkelerinin geleceÄŸine dair umutlarÄ±nÄ±n giderek azalmasÄ±nÄ±n nedeni biraz da bu. AralarÄ±nda, Afganistan'Ä±n acilen ihtiyaç duyduÄŸu iyi eÄŸitimli genç insanlarÄ±n da bulunduÄŸu gruplar akÄ±n akÄ±n ülkeyi terk ediyor. Hem de Avrupa'da mülteci olarak kabul görme ÅŸanslarÄ± olmamasÄ±na raÄŸmen. BatÄ± iflas etti, çok uzun bir süre Afganistan'da yanlÄ±ÅŸ kiÅŸilere güvendi ve bunu yapmaya devam ediyor. Ülkeye para pompaladÄ± ama bu para ile ne yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na pek bakmadÄ±.”

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe