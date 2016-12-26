Alman basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 26 AralÄ±k 2016

Alman basÄ±nÄ±nda bugÃ¼n Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸlÄ±ca haberler arasÄ±nda Suriye ile ilgili geliÅŸmeler Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rkiye ve Rusya iliÅŸkileri yer alÄ±yor

Frankfurter Allgemeine Sonntag gazetesinde Thomas Gutschker imzalÄ± yorumda "Türkiye'nin, Åžam'da rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi hedefinden vazgeçmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± ve artÄ±k Rusya'ya yanaÅŸmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±” ifadeleri yer alÄ±yor. "Kaybeden ErdoÄŸan” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla verilen yorum kÄ±saca ÅŸöyle:

"Bu hafta Suriye diplomasisinde oldukça ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±, dönüm noktasÄ± diye adlandÄ±rÄ±labilecek bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. Rusya, Ä°ran ve Türkiye'den temsilciler ortak bir bildiride Suriye'deki iç savaÅŸa askeri bir çözümün mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ankara bu iki muzafferle ayna masaya, ancak Suriye ihtirasÄ±ndan geri adÄ±m atarak oturabildi. ErdoÄŸan Suriye'nin kuzeyinde kapalÄ± bir Kürt yerleÅŸim alanÄ±nÄ± engellemek istiyor. Putin'in iÅŸleriyse yolunda gidiyor. Rusya KÄ±rÄ±m'Ä± ilhakÄ±ndan sonra yine Karadeniz'de etkin güç konumunda. Türkiye Akdeniz'de kapÄ± bekçisi. Herhangi bir anlaÅŸmazlÄ±k durumunda bir NATO üyesi olarak bu kapÄ±nÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± Rusya lehine kapatacak. Åžayet Moskova Türkiye'nin NATO ittifakÄ±ndan ayrÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayabilirse bu Putin'in Ukrayna ve Suriye'de kazandÄ±klarÄ±ndan çok daha güzel ve en büyük zafer niteliÄŸi taÅŸÄ±r. Bu yüzdendir ki elçisinin hafta baÅŸÄ±nda öldürülmesini görmezden geldi. Ancak Moskova yine de olayÄ± titizlikle inceleyecek ve elde ettiÄŸi bilgileri Türkiye'ye baskÄ± aracÄ± olarak kullanacaktÄ±r. BatÄ± için ise bu geliÅŸme endiÅŸe verici. Özellikle de NATO için. ErdoÄŸan doÄŸuya doÄŸru stratejik yönelim içerisinde mi, yoksa yaptÄ±ÄŸÄ± duruma göre deÄŸiÅŸiklik gösteren bir politika mÄ±? Her ikisi de ErdoÄŸan'Ä±n aksi ile övünse de, zayÄ±flÄ±k göstergesi. Türkiye'nin son yÄ±llardaki dÄ±ÅŸ politikasÄ± BatÄ± ile arasÄ±ndaki tüm köprüleri yÄ±kmaktan yana olmadÄ±ÄŸÄ± ihtimalini güçlendiriyor. Ancak kim bilir? Ä°ÅŸte ErdoÄŸan'Ä± tehlikeli kÄ±lan ÅŸey tam da bu önceden ne yapacaÄŸÄ±nÄ± kestirememek.”

Münih merkezli Süddeutsche Zeitung da 19 AralÄ±k'ta Berlin'deki bir Noel pazarÄ±na düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan alevlenen güvenlik tartÄ±ÅŸmalarÄ±na deÄŸiniyor. Matthias Drobinski imzalÄ± yorumun baÅŸlÄ±ÄŸÄ± "TedirginliÄŸin Gücü".

"Güvenlik gerçekten de en büyük servet mi? Tüm etnik ve ahlaki davranÄ±ÅŸlarÄ±n gerekçesi olarak kabul edilebilecek en büyük deÄŸer mi? Bu güvenliÄŸi neredeyse bir dine dönüÅŸtürüp yüceltme anlamÄ±na gelir. Bu zÄ±rhÄ± kutsallaÅŸtÄ±rma, dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± ilahileÅŸtirme olur. Bu, toplumun diÄŸer demokratik deÄŸerleri olan özgürlük, adalet ve insan onurunun "güvenliÄŸin saÄŸlanmasÄ± ve korunmasÄ± fikrinin” arkasÄ±nda yer almasÄ± anlamÄ±na gelecektir. Devletin kendisi de ülkeyi en çok tedirgin edecek merci olamaz. Terörle mücadele etmeli, suçlularÄ± hapse atmalÄ±. Elektrik ve suyun herkes için ulaÅŸÄ±labilir olmasÄ±nÄ±, insanlara ev ve iÅŸyeri saÄŸlamalÄ± ve acil durumlarda yardÄ±mcÄ± olmalÄ±dÄ±r. Ama en önemlisi, güvenliÄŸin en birincil ve en hayati deÄŸer olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan bir itici güce ihtiyacÄ± var. Güvenlik özgürlüÄŸün, adaletin ve insan onurunun hizmetçisidir. Sadece daha fazla polis ya da kontrolle saÄŸlanamaz. Toplum içinde huzur, insanlar arasÄ±ndaki saÄŸlÄ±klÄ± iliÅŸkiler, adil bir zengin –fakir, yaÅŸlÄ± ve genç dengesiyle saÄŸlanabilir. Bu her türlü üstünlük taslayan mutlak hakimiyet talebinde yÄ±rtÄ±lmalara yol açar. ZÄ±rhlarÄ± kÄ±rÄ±lganlaÅŸtÄ±rÄ±r, duvarlarÄ± yÄ±kar.”

Ludwigshafen merkezli Rheinpfalz gazetesi de yorum sütunlarÄ±na Berlin’deki Noel pazarÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± taÅŸÄ±mÄ±ÅŸ. Gazete saldÄ±rÄ±dan sorumlu tutulan ve Milano’da polis tarafÄ±ndan öldürülen Anis Amri ile ilgili ÅŸöyle diyor:

"Tüm sorulara kÄ±sa sürede yanÄ±t bulanmasÄ± beklenmemeli. Yetkililere gereken zaman tanÄ±nmalÄ±. Åžu an gerekli yasa deÄŸiÅŸiklikleri hakkÄ±nda konuÅŸmak için de daha çok erken. Amri vakasÄ± terörle mücadelede bulunduÄŸumuz durumu titizlikle gözden geçirmeyi kaçÄ±nÄ±lmaz kÄ±lÄ±yor. Buna hak vermek ve uygulamak güç olsa da iÅŸleri aceleye getirmenin kimseye faydasÄ± olmaz.”

Würzburg’da yayÄ±mlanan Main Post gazetesindeki yorum da yine terör odaklÄ±:

“Öyle görünüyor ki en korkunç ve hiç ihtimal verilmeyen olaylar neredeyse aynÄ± anda gerçekleÅŸebiliyor. YetiÅŸmek neredeyse mümkün deÄŸil. Tüm bu yaÅŸananlarÄ±n ortak yanÄ± insanlarÄ± tedirgin edip korku salmalarÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Gauck’un bu yÄ±lki Noel konuÅŸmasÄ±nda deÄŸindiÄŸi gerçeklere katÄ±lmamak mantÄ±ksÄ±zlÄ±k olur: Terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± bir dönemde toplum içindeki yarÄ±klarÄ± daha da derinleÅŸtirmemeli. Ne belirli gruplarÄ± ne de politikacÄ±larÄ± genel zan altÄ±nda bÄ±rakÄ±p günah keçisi ilan etmeli. Neticede herkes güveneceÄŸi hikayeyi kendisi seçecek: Çökmek üzere olan acÄ±masÄ±z bir dünyanÄ±nkine mi yoksa en zor anlarda umut aÅŸÄ±layan Noel’in hikayesine mi."

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe