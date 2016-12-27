Alman basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 27 AralÄ±k 2016

Alman basÄ±nÄ±nda bugÃ¼n Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸlÄ±ca haberler arasÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™deki gÃ¶zaltÄ± dalgasÄ±, yalan haberler ve BMâ€™nin Ä°srail yerleÅŸimleriyle ilgi karar yer alÄ±yor

Türkiye Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terörle mücadele kapsamÄ±nda PKK, Gülen cemaati ve IÅžÄ°D'e yönelik operasyonlarda geçen hafta bin 682 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Süddeutsche Zeitung Türkiye'deki gözaltÄ± dalgasÄ±nÄ± yorum sütunlarÄ±na taÅŸÄ±yor:

"Ya bu hükümet kendi ülkesinde olup bitenleri uzun bir süre fark etmedi ya da yazÄ±n meydana gelen bu rezil, acemice darbe giriÅŸimini sadece teröristlerle mücadeleye deÄŸil, aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± muhalif olan her ÅŸeyi durdurmak için kullanÄ±yor. AsÄ±l gerçek olan, muhtemelen ikinci seçenek... Bu arada Avrupa'daki baÅŸka hiçbir ülkede, Almanya'daki kadar çok Türk yaÅŸamÄ±yor. Bu Almanlar için Türkiye'nin önemli olmasÄ± gerektiÄŸi anlamÄ±na da geliyor."

Berlin'de yayÄ±mlanan Der Tagesspiegel gazetesinin yorumu ise yalan haberlerle mücadele konusunda son dönemde yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmalarla ilgili. Alman Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, yalan haberler ve bilgi kirliliÄŸiyle mücadele için hükümete baÄŸlÄ± Federal BasÄ±n Dairesi bünyesinde bir merkez kurulmasÄ±nÄ± önermiÅŸti.

"'Konu devlet ve gerçeklik oldu mu, devletin her zaman kendine özgü bir 'gerçekliÄŸi' vardÄ±r. Bir hükümetin olaylar hakkÄ±nda kendi görüÅŸünü ortaya koymasÄ± gerekir. Federal BasÄ±n Dairesi bunun için var. AsÄ±lsÄ±z haber ve iftira cezaya tabidir ve bunu belirlemek yargÄ±nÄ±n iÅŸidir. Ceza hukukunu ilgilendiren paylaÅŸÄ±mlara platform sunan sosyal medyanÄ±n bu alanda yeterli sorumluluk üstlenmemesi çözülmemiÅŸ bir sorun. Ancak hükümet sözcüsünün yönetimindeki Federal BasÄ±n Dairesi'nin düÅŸünce özgürlüÄŸü gibi hassas bir konuda denge bulmaya çalÄ±ÅŸarak enformasyon ve dezenformasyon konusunda yargÄ±ç konumuna soyunmasÄ± er ya da geç çöküÅŸe mahkumdur ve bu çöküÅŸ sÄ±rasÄ±nda inanÄ±lÄ±rlÄ±k anlamÄ±nda devleti de beraberinde bu tuzaÄŸa sürükleyecektir."

Frankfurter Rundschau Ä°srail'in BatÄ± Åžeria'da yerleÅŸim yerleri inÅŸasÄ±na son vermesine yönelik BM kararÄ±nÄ± ve olasÄ± etkilerini konu alÄ±yor:

"Filistinliler için söz konusu oylama Ä°srail'e karÅŸÄ± UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±'nda dava açmaya kadar giden hukuki adÄ±mlarÄ±n mümkün hale gelmesi anlamÄ±na geliyor. Lahey'e kadar olan yol oldukça uzun, yola taÅŸ koymak mümkün. Bu BM kararÄ±nÄ± ABD'nin müstakbel baÅŸkanÄ± Donald Trump bile öyle kolayca geri çeviremeyecektir. Obama görevdeki son günlerinde OrtadoÄŸu ihtilafÄ±nÄ±n gidiÅŸatÄ±nÄ± yeniden belirledi. Netanyahu'nun öfkesinin ardÄ±nda, bu karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n yerleÅŸim politikasÄ±nÄ±n önündeki son durdurma giriÅŸimi olmayacaÄŸÄ±ndan duyduÄŸu korku yatÄ±yor."

Handelsblatt gazetesi ise yorum sütununda "DünyanÄ±n en deÄŸerli 100 ÅŸirketi” sÄ±ralamasÄ±nÄ± deÄŸerlendiriyor:

"Donald Trump ocak ayÄ±nda yeminini ederek ABD BaÅŸkanÄ± olarak iÅŸbaÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nda, sÄ±rtÄ±nÄ± ülkesinin ekonomik gücüne yaslayabilir. Seçim kampanyasÄ±nda verdiÄŸi "Önce Amerika" vaadini Wall Street çoktan içselleÅŸtirmiÅŸ durumda. Handelsblatt'Ä±n salÄ± günü yayÄ±mlanan dünyanÄ±n en deÄŸerli ÅŸirketleri listesinde en büyük 100 ÅŸirketten 58'i ABD menÅŸeli. Ä°lk 13 ÅŸirketin hepsi Amerikan ÅŸirketi - ki bu bir ilk. Sadece ilk üçteki Apple, Alphabet (Google) ve Microsoft 1 trilyon 600 milyar euro ile toplam deÄŸeri 1 trilyon 100 milyar olan tüm 30 DAX firmasÄ±ndan daha deÄŸerli. Buna karÅŸÄ±lÄ±k Avrupa'nÄ±n ilk 100'deki varlÄ±ÄŸÄ± 21 firmaya geriledi (Bir önceki yÄ±l bu rakam 26'ydÄ±). 101 milyar euroyla Almanya'nÄ±n en deÄŸerli ÅŸirketi olan SAP kendisine ancak 59'uncu sÄ±rada yer buldu, onu 65'inci sÄ±rayla Siemens takip etti. Bayer 95'inci ve BASF 97'nci sÄ±ra ile 100 firmalÄ±k listeye son anda girmeyi baÅŸardÄ±."

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe