Alman basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 9 Åžubat 2017

Alman basÄ±nÄ±nda Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸlÄ±ca haberler arasÄ±nda Alman basÄ±nÄ±nda federal hÃ¼kÃ¼metin sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± politikalarÄ± ve Putin'in siyasi rakibi Navalny'in suÃ§lu bulunmasÄ± yer alÄ±yor

Die Welt gazetesinde Jacques Schuster imzalÄ± yorumda Alman hükümetinin mültecilere yönelik sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± politikalarÄ±na iliÅŸkin ÅŸu satÄ±rlarÄ± okuyoruz:

"ArtÄ±k Almanya’da neredeyse pasaportunu yok etmiÅŸ ve uyruÄŸunu saklayanlarÄ± bile sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmenin mümkün olduÄŸundan söz edilebilir. EÄŸer bu gerçekleÅŸmezse hiçbir geçerli kimlik belgesi olmayanlarÄ± sÄ±nÄ±rdan içeri sokmamak da mümkün olabilir mi? Ä°ltica yasasÄ±nÄ±n bu baÄŸlamda deÄŸiÅŸtirilmesi gerekmez mi? Peki ya ana vatanlarÄ± geri kabul etmediÄŸi için sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi engellenenlere ne olacak? Yani iltica yasasÄ±nda birçok deÄŸiÅŸikliÄŸe ihtiyaç var. Sert caydÄ±rÄ±cÄ± önlemlere de yeni yardÄ±m biçimleri kadar gerek duyulacak. Herkesin, seçmenlerin de bugün Avrupa’daki göreceli sükûnetin sadece kÄ±sa bir süre daha devam edeceÄŸini bildiÄŸi gerçeÄŸini açÄ±kça belirtmesi lazÄ±m. BaÅŸbakan Merkel '2015’de yaÅŸanlar bir daha tekrar etmemeli' diyor. Ama bunu nasÄ±l engellemeyi düÅŸündüÄŸünü ise henüz açÄ±klamÄ±yor."

Chemnitz’de yayÄ±mlanan Freie Presse gazetesindeki yorumda Rus muhalefetinin önde gelen temsilcilerinden Aleksey Navalny’nin yolsuzluk suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada suçlu bulunmasÄ± ele alÄ±nÄ±yor.

“Her zamanki beyaz gömleÄŸini giymiÅŸ olan muhalif siyasetçi kararÄ±n açÄ±klanmasÄ±ndan sonra televizyon kameralarÄ±na dönerek, mücadelesini sürdüreceÄŸini, adaletin galip geleceÄŸini kahramanca duyurdu. Navalny, her zaman için orada, yorulmuyor, hiç ÅŸansÄ± olmasa bile ayaÄŸa kalkmayÄ± baÅŸarÄ±yor, Kremlin’in yöneticisine “petrol boru hattÄ±ndaki kurbaÄŸa” diye hakaret ediyor, Kremlin’in baÅŸ düÅŸmanÄ±. Rusya’nÄ±n da ne kadar hoÅŸgörülü olduÄŸunu görün; Navalny tarafÄ±ndan hakarete uÄŸruyor, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde ona üstünlük kazandÄ±rÄ±yorlar, bu arada davasÄ±nÄ± gayet medeni bir ÅŸekilde mahkemede hallediyorlar. Navalny, Rusya’da muhalefetin bulunduÄŸunu açÄ±kça ortaya koyuyor, en azÄ±ndan tek kiÅŸilik muhalefetin.”

Berlin’de yayÄ±mlanan die Tageszeitung’un (taz) aynÄ± konuya iliÅŸkin yorumunda ise ÅŸu satÄ±rlar göze çarpÄ±yor:

“Rusya’nÄ±n yöneticileri Navalny’nin beraat etmesini saÄŸlasaydÄ±, Navalny’nin getirdiÄŸi zorluklarÄ± aÅŸabileceÄŸini ve küçük baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klarÄ±n altÄ±ndan kalkabileceÄŸini kanÄ±tlamÄ±ÅŸ olacaktÄ±. Ancak bunun yerine verilen mahkeme kararÄ±, iktidardakilerin korktuÄŸu mesajÄ±nÄ± veriyor. Hatta belki de korkudan titriyorlar. 2018 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lacak baÅŸkanlÄ±k seçimlerinde baÄŸÄ±msÄ±z bir adayÄ±n çÄ±kmasÄ±na izin vermiyorlar. Görünen o ki, kimse bu konuda Putin’in rÄ±zasÄ± olabileceÄŸini düÅŸünmüyor… Korkusuz Navalny, Kremlin’de korku ve saygÄ± yaratÄ±yor. Putin döneminin en geniÅŸ kapsamlÄ± protestolarÄ±nÄ± 2011 ve 2012 yÄ±llarÄ±nda o harekete geçirmiÅŸti. Kremlin’in baÅŸÄ± onu hiç unutmayacak. Ancak BatÄ±’nÄ±n da ÅŸunu unutmamasÄ± gerekiyor: BatÄ± zayÄ±flÄ±k gösterdiÄŸi için Rusya kendini güçlü hissediyor.”

BasÄ±n turumuzu Die Zeit gazetesindeki Fransa’da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸuna oturmak isteyen aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± aday Marine Le Pen’e iliÅŸkin yorumla kapatÄ±yoruz.

"Sürekli karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kan bir örnek var: EÄŸer iÅŸin içinde büyük güçler varsa komÅŸu ülkenin en azÄ±ndan prensipte dayanÄ±ÅŸma içinde olmasÄ± iyi bir ÅŸey. Özellikle de komÅŸu, kendinde olmayan bir orduya sahipse. Bu prensibe göre Le Pen, Fransa’da cumhurbaÅŸkanÄ± seçilmesi halinde Trump ve Putin ile çok iyi anlaÅŸacak ama Almanya’nÄ±n çÄ±karÄ±na olan her ÅŸeye karÅŸÄ± çÄ±kacak. Özellikle de mültecilerin kraliçesi Merkel ülkeyi yönetmeye devam ederse. Zira Le Pen’e göre Fransa‘nÄ±n talihsizliÄŸinin sorumlusu Almanya. Ne kadar sinir bozucu olsa da kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± kiÅŸilerin gündemi belirliyor olmasÄ±ndan ÅŸikâyet etmek için artÄ±k çok geç. Peki, buna karÅŸÄ± AlmanlarÄ±n yanÄ±tÄ± ne? Avrupa’yÄ± yÄ±kmak istemeyenlerin önerileri ne? ÅžaÅŸkÄ±nlÄ±k içerisinde bütün dünya ucuz popülist Trump’Ä± izliyor. HâlihazÄ±rda hemen yanÄ± baÅŸÄ±mÄ±zda da kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± söylemin galibiyetine tanÄ±k oluyoruz."

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe