Alman basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 10 Åžubat 2017

Alman basÄ±nÄ±nda Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸlÄ±ca haberler arasÄ±nda Almanya'nÄ±n ihracat ÅŸampiyonluÄŸunu elden bÄ±rakmamasÄ± ve Berlin Ä°ÅŸ Mahkemesi'nin baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ kararÄ± yer alÄ±yor

Almanya ihracattaki birinciliÄŸini korudu. 2016 yÄ±lÄ±nda bütün dünyaya 1 trilyon 210 milyar Euro tutarÄ±nda mal ve hizmet ihraç eden Almanya ihracatÄ±nÄ± yÄ±l bazÄ±nda yüzde 1,2 oranÄ±nda arttÄ±rarak aralÄ±ksÄ±z üçüncü kez rekor kÄ±rmÄ±ÅŸ oldu. Stuttgarter Zeitung'un ihracat ÅŸampiyonuna iliÅŸkin yorumunda ÅŸu satÄ±rlar dikkat çekiyor:

"Kur faklÄ±lÄ±klarÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±z olarak Almanya'nÄ±n ihracat fazlasÄ± dünya ekonomisi için sorun teÅŸkil ediyor. Zira bir ülkenin bir alandaki fazlasÄ±, baÅŸka bir ülkenin açÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor. Bu da dünya ekonomisinin istikrarÄ±nÄ± tehlikeye atÄ±yor. Bu nedenle ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n ülkesinin verdiÄŸi ihracat açÄ±ÄŸÄ±yla ilgili eleÅŸtirisi kulaÄŸa ilk etapta mantÄ±klÄ± geliyor. Ancak bu negatif bilanço Amerikan ekonomisinin rekabet yeteneÄŸinin yetersizliÄŸinden kaynaklanÄ±yor. Ve bu hoÅŸnut olunmayan durum Amerika tarafÄ±ndan bizzat oluÅŸturuldu. AmerikalÄ±lar kendi endüstrilerini kendileri batÄ±rdÄ±. Åžimdi çeÅŸitli gümrük uygulamalarÄ± ve ticaret kÄ±sÄ±tlamalarÄ±yla bu durum tamamen yanlÄ±ÅŸ bir biçimde tedavi edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor."

Süddeutsche Zeitung'un "Rekor tehlikesi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan yorum yine Almanya'nÄ±n ihracat ÅŸampiyonluÄŸu konusuna iliÅŸkin. Nikolaus Piper imzalÄ± yorumda dikkat çeken satÄ±rlar ÅŸöyle:

"Ä°hracat fazlasÄ±nÄ±n hem tarihi hem de uluslararasÄ± kÄ±yaslamada aÅŸÄ±rÄ± seviyeyi bulduÄŸunu söylemek mümkün. Ancak bununla beraber göz ardÄ± edilmememsi gereken ÅŸey Almanya'nÄ±n ihracatÄ± rekora koÅŸarken ithalatÄ±nÄ±n da rekora ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±. Özelikle AB ülkelerinden sevkiyat fazla oldu. Yani Almanlar, kendisinden bekleneni yaparak Avrupa'nÄ±n nefes almasÄ±na katkÄ± saÄŸladÄ±. Sanayi ihracat fazlasÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± nakit ihracatÄ± oldu. Zira Alman ÅŸirketleri DoÄŸu Avrupa'da, Ä°spanya'da, Meksika'da fabrikalar kurarak istihdam yarattÄ±. Aksi durumda bu iÅŸyerleri belki de Almanya'da açÄ±lacaktÄ±."

Berlin'de, okullarda, polis teÅŸkilatÄ±nda ve adli mercilerde dini sembol ve kÄ±yafetler giyilmesini yasaklayan 'tarafsÄ±zlÄ±k yasasÄ±' nedeniyle baÅŸörtüsü takan öÄŸretmenlerin okullarda ders vermesine izin verilmiyor. Berlin-Brandenburg Eyaleti Ä°ÅŸ Mahkemesi, kendisine iÅŸ görüÅŸmesi sÄ±rasÄ±nda okulda baÅŸörtüsü nedeniyle çalÄ±ÅŸamayacaÄŸÄ± belirtilen baÅŸörtülü bir öÄŸretmenin itirazÄ±nÄ± haklÄ± buldu. Mahkeme, BaÅŸkent Berlin'deki bir ilkokulda baÅŸörtüsü nedeniyle çalÄ±ÅŸmasÄ±na izin verilmeyen öÄŸretmene ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle tazminat ödenmesine hükmetti. Berlin'de yayÄ±mlanan Der Tagesspiegel gazetesinin konuyla ilgili yorumu ÅŸöyle:

"BaÅŸörtüsü takanlara karÅŸÄ± antipati besleyenler, devletin temelini oluÅŸturan yüksek demokrasi deÄŸerlerine yani anayasaya karÅŸÄ± nasÄ±l bir yaklaÅŸÄ±m içinde olduklarÄ±nÄ± da göz ardÄ± etmemeli. Zira orada 'özgürlük' sÄ±kça 'tarafsÄ±zlÄ±k' az kullanÄ±lan bir terim. BaÅŸka bir ifadeyle; baÅŸörtülü öÄŸretmenler kÄ±sa ya da uzun süreliÄŸine okullarda öÄŸretmenlik görevi üstlenmeli. Yasaklar ancak baÅŸörtüsünün büyük huzursuzluklara yol açmasÄ± ya da öÄŸretmenin zÄ±tlÄ±k teÅŸkil etmesi gibi durumlarda gündeme gelebilir. BaÅŸörtüsü artÄ±k siyasi kavgalarÄ±n sancaÄŸÄ± olarak iÅŸ göremiyor. Her ne sebeple takÄ±lÄ±yor olursa olsunlar, tÄ±pkÄ± onlarÄ± takan kadÄ±nlarÄ±n da olduÄŸu gibi baÅŸörtüsünün toplumdaki varlÄ±ÄŸÄ± da yadsÄ±namaz. Gerçeklere deÄŸer veren bir siyaset anlayÄ±ÅŸÄ± da bu konuyu nasÄ±l ele alacaÄŸÄ±nÄ± bilmeli. Bu kadÄ±nlara yaklaÅŸmalÄ±. Entegrasyon iÅŸte bu kadar kolay bir ÅŸey."

AltÄ±n AyÄ± ödüllü Berlinale'nin bu yÄ±l 67'ncisi düzenleniyor. Toplamda 399 filmin gösterileceÄŸi Berlin UluslararasÄ± Film Festivali Karlsruhe'de yayÄ±mlanan Badische Neueste Nachrichten'in yorum konusunu oluÅŸturuyor:

"Berlinale'nin müdavimlerinden Meryl Streep'in tüm açÄ±klÄ±ÄŸÄ±yla sarf ettiÄŸi sözlere raÄŸmen Trump ve benzerlerinin iktidara seçilmiÅŸ olmalarÄ±, Hollywood'un olasÄ± müttefik arayÄ±ÅŸÄ±nÄ± güçlendirmiÅŸ olabilir. Bu da geniÅŸ izleyici potansiyeli olan Berlinale gibi platformlarÄ± bilinçli bir ÅŸekilde sadece filmlerin reklamÄ±nÄ± yapmak için kullanÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸi anlamÄ±na geliyor."

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe