Alman basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 22 Åžubat 2017

Alman basÄ±nÄ±nda Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸlÄ±ca haberler arasÄ±nda Afrika kÄ±tasÄ±ndaki aÃ§lÄ±k sorunu, Almanyaâ€™nÄ±n asker gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±rma planÄ± ve Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin geleceÄŸi yer alÄ±yor

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Çocuklara YardÄ±m Fonu UNICEF Nijerya, Somali, Güney Sudan ve Yemen'de yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 400 bin çocuÄŸun yetersiz beslenme nedeniyle ölümle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±. Leipziger Zeitung'un konuya iliÅŸkin yorumunda ÅŸu satÄ±rlarÄ± okuyoruz:

"KalkÄ±nma için iÅŸbirliÄŸi çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda hükümetler ile aynÄ± göz hizasÄ±nda olunduÄŸundan hep söz edilir. Ancak konu 1 milyon 400 bin çocuÄŸun açlÄ±k tehlikesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olmasÄ± ise göz hizasÄ±nÄ±n ölçütü çocuklar olmalÄ±dÄ±r. Sadece çocuklarÄ± göz önünde bulunduran politikalar sayesinde insanlÄ±ÄŸÄ±n bu en eski sorunu giderilebilir. BM’nin 2030 yÄ±lÄ±na kadar açlÄ±ÄŸÄ± yenme hedefine ulaÅŸmak mümkün. Ne var ki bunun için daha fazla cesaret gerekiyor. ÖrneÄŸin Güney Sudan’da iktidarÄ± ele geçirmek için savaÅŸan, yolsuzluklara karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ seçkin gruplarÄ±n para musluklarÄ±nÄ± kesmek, dÄ±ÅŸ ülkelerdeki banka hesaplarÄ±nÄ± kapatmak için cesarete gereksinim var. Ya da iklim deÄŸiÅŸiminden en fazla etkilenen bölgelerdeki mahsul kayÄ±plarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak üzere bu bölgeleri sigorta poliçeleri ile finanse etme cesareti göstermek gerekiyor. TarÄ±m hammaddeleri ve toprak üzerine spekülatif iÅŸ yapanlarÄ± kontrol altÄ±na almak için de cesaret lazÄ±m.”

Rhein-Zeitung gazetesinden seçtiÄŸimiz yorum ise Güney Sudan’daki açlÄ±kla ilgili:

"Devam eden savaÅŸlar, milyonlarca mülteci, cinsel ÅŸiddet olaylarÄ± ve saldÄ±rÄ±lar nedeniyle tarlalarÄ±na gitmeye cesaret edemeyen köylüler… Tüm bunlar devlet yapÄ±sÄ±nÄ±n ve ekonomik gücün çöktüÄŸünü gözler önüne seriyor. Zengin yer altÄ± madenlerine sahip bir ülkenin insanlarÄ± açlÄ±k çekiyor. Güney Sudan’Ä±n aslÄ±nda Afrika’nÄ±n ekonomik açÄ±dan büyüyen bir ülkesi olmasÄ± için elinde fÄ±rsatlar vardÄ±. Ama ülkenin gelirleri anÄ±nda silahlara yatÄ±rÄ±ldÄ±. Hiçkimse Güney Sudan’daki insanlarÄ±n akÄ±betinin Avrupa’yÄ± ilgilendirmediÄŸini söylemesin. Hristiyan deÄŸerlerinin getirdiÄŸi yükümlülüklerin bilincindeki bir kÄ±ta, kendi çÄ±karÄ±na bile olsa, komÅŸu kÄ±tadaki açlarÄ± görmezden gelemez.

Alman ordusunda yÄ±llardÄ±r süren personel azaltma önlemlerinden sonra asker sayÄ±sÄ± yeniden artÄ±rÄ±lÄ±yor. Nordwest-Zeitung Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n planlarÄ± ile ilgili yorumunda ÅŸu görüÅŸlere yer veriyor:

"Ülke savunmasÄ± konusu her zamankinden daha güncel. ABD’deki iktidar deÄŸiÅŸikliÄŸinin ardÄ±ndan AvrupalÄ±lar ve Almanlar bir anda bundan böyle kendilerini koruyacak büyük biraderin olmayacaÄŸÄ±nÄ±, kendi baÅŸlarÄ±nÄ±n çaresine bakmak zorunda kalacaklarÄ±nÄ± kavradÄ±lar. Bu yüzden Alman ordusundaki asker sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ± doÄŸru. Peki ama takviye nereden gelecek? DünyanÄ±n gittikçe daha tehlikeli hale geldiÄŸi bu kaos ortamÄ±nda askerlik mesleÄŸi risksiz bir seçim deÄŸil. Buna raÄŸmen buna cesaret edenler saygÄ±mÄ±zÄ± kazanÄ±yor.”

23 Åžubat'ta BirleÅŸmiÅŸ Milletler himayesinde düzenlenmesi planlanan Cenevre müzakereleri öncesinde Rheinpfalz gazetesi Suriye’ye iliÅŸkin uluslararasÄ± görüÅŸmeleri ele alÄ±yor. Gazete ÅŸu görüÅŸleri savunuyor:

"Rusya Suriye konusunda tutumunu net bir ÅŸekilde ortaya koyarken, AmerikalÄ±lar gittikçe daha fazla ÅŸüpheye yol açÄ±yor. ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump liderliÄŸinde bir Suriye stratejisi görünmüyor. Ancak süper güç ABD olmadÄ±kça Suriye’de uzun vadeli ve istikrarlÄ± bir barÄ±ÅŸ ortamÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± mümkün olmasa gerek. Ve Trump yönetiminin Suriye’ye iliÅŸkin planÄ± ne kadar uzayÄ±p giderse Rusya duruma hakim olmak için çabalarÄ±nÄ± artÄ±racaktÄ±r. AynÄ± ÅŸey bölgesel güçler Ä°ran, Suudi Arabistan ve Türkiye için de geçerli. Cenevre'de devam eden pokerde bu ülkelerin hepsi kendi stratejik hedeflerini gözetiyorlar.”

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe