Alman basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 28 Åžubat 2017

Alman basÄ±nÄ±nda bugÃ¼n Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸlÄ±ca haberler arasÄ±nda Ä°stanbulâ€™da tutuklanan gazeteci Deniz YÃ¼cel ve Oscar Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni bulunuyor

Münih’te yayÄ±mlanan Süddeutsche Zeitung’daki yorumda, Ä°stanbul’da tutuklanan gazeteci Deniz Yücel’e iÅŸaret ederek Türkiye’deki siyasi durum ele alÄ±nÄ±yor:

"Türkiye, otoriter bir 'lider (führer) devleti' olma yolunda kötü bir ÅŸekilde ilerliyor. BeÄŸenilmeyen gazeteciler bu koÅŸullar altÄ±nda ya terörist olarak nitelediriliyor ya da Donald Trump’Ä±n ifade ettiÄŸi gibi ‘halk düÅŸmanÄ±’ sayÄ±lÄ±yor. (…) BasÄ±n özgürlüÄŸü kÄ±sÄ±tlanÄ±yor, çiÄŸneniyor, çünkü iktidardakiler ÅŸu düÅŸünceye göre bir tutum izliyor: Kim bize destek vermiyorsa, düÅŸmanÄ±mÄ±zdÄ±r ve ona göre davranÄ±lmalÄ±dÄ±r. Yücel serbest bÄ±rakÄ±lsa da hakkÄ±nda dava açÄ±lsa da fark etmez. Zira Deniz Yücel Türkiye’de cezaevlerinde tutulan yaklaÅŸÄ±k 150 gazeteciden sadece biri. Bu 150 gazeteci de darbe giriÅŸiminden bu yana her meslekten takibata uÄŸrayan on binlerce kiÅŸinin sadece küçük bir kÄ±smÄ±nÄ± oluÅŸturuyor. Sanki, ErdoÄŸan ülkesini Avrupa’dan tamamen ayÄ±rmak istiyormuÅŸ gibi görünüyor.”

Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung'daki yorumda ise Almanya’daki son kamuoyu yoklamalarÄ±nda Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) baÅŸbakan adayÄ± Martin Schulz’un oylarÄ±nÄ± yükselterek BaÅŸbakan Angela Merkel ile baÅŸbaÅŸa bir konuma gelmesi ele alÄ±nÄ±yor.

"Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel duygularÄ±nÄ± gösteremiyor, göstermek de istemiyor. Merkel'in hÄ±rsÄ±, kendine olan güveni ve iktidar isteÄŸini gösteren rakibi Sosyal Demokrat Parti’nin baÅŸbakan adayÄ± Martin Schulz’un karÅŸÄ±nda ortaya koyabileceÄŸi pek bir ÅŸey bulunmuyor. Schulz duygularÄ±yla hareket ederek Sosyal Demokrat Parti’de canlÄ±lÄ±k yaratÄ±p kendi tabanÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra partisinin kaybettiÄŸi seçmenleri de harekete geçiriyor. Buna karÅŸÄ±lÄ±k Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin lideri Angela Merkel, partisini harekete geçirmekte ve siyasi açÄ±dan yeni bir döneme girileceÄŸini iÅŸaret etmekte bile gözle görünür bir ÅŸekilde zorlanÄ±yor. Hristiyan Demokrat Birlik ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partilerinin önde gelen isimlerinin Merkel’e çaÄŸrÄ±da bulunarak baÅŸbakanÄ±n savunma pozisyonundan çÄ±kmasÄ±nÄ± istemeleri ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸil. EÄŸer Merkel, kiÅŸisel boyutta rakibinin karÅŸÄ±sÄ±nda duramayacaksa, en azÄ±ndan içerik açÄ±sÄ±ndan bir ÅŸey sunmalÄ±, örneÄŸin vergileri düÅŸüreceÄŸine ve vatandaÅŸÄ±n sÄ±rtÄ±ndaki yükü azaltacaÄŸÄ±na dair söz vermeli.”

Koblenz merkezli Rhein-Zeitung'da ise aynÄ± konuya iliÅŸkin ÅŸu satÄ±rlar dikkat çekiyor:

"Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri Sosyal Demokrat Parti'nin baÅŸbakan adayÄ± Martin Schulz’a karÅŸÄ± nasÄ±l bir strateji izleyeceÄŸini henüz bilmiyor. Parti yönetiminin bir bölümü daha saldÄ±rgan bir tutum izlenmesini talep ederken, Hristiyan Demokrat Birlik partisinin lideri ve BaÅŸbakan Merkel rakibine karÅŸÄ± varolan stratejiyi deÄŸiÅŸtirmeyi istemiyor. Ancak bu tutum Sosyal Demokrat Parti’nin baÅŸbakan adayÄ± Schulz’da pek iÅŸlemeyecek. Zira Schulz, bilinen etkili sözlerin ötesinde vatandaÅŸlara ulaÅŸmayÄ± baÅŸarÄ±yor. Bu durumda kuÅŸkusuz Hristiyan Birlik partilerinin karÅŸÄ± stratejiye ihtiyacÄ± var. Siyasilerin konuÅŸmalarÄ±na sahne olan (1 Mart'taki) Kül ÇarÅŸambasÄ± bu stratejiyi baÅŸlatmak ve devam ettirmek için iyi bir tarih olacak.”

Regensburg'da yayÄ±mlanan Mittelbayerische Zeitung'daki yorumda pazar akÅŸamÄ± yapÄ±lan Oscar Ödül Töreni konu ediliyor.

"Hayal fabrikasÄ± uyanÄ±yor, Hollywood pembe gözlüÄŸünü çÄ±kartÄ±yor. Oscar ödül töreni, Meryl Streep’in AltÄ±n Küre ödül töreninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma gibi hareretli siyasi sözlere sahne olmadÄ±, ama BaÅŸkan Donald Trump iÄŸnelendi, BaÅŸkan'la alay edildi. SatÄ±cÄ± (The Salesman) filmiyle en iyi yabancÄ± film Oscar’Ä±nÄ± kazanan Ä°ranlÄ± yönetmen Ashgar Farhadi, Trump’Ä±n dünya görüÅŸünü etkin bir ÅŸekilde protesto eden isim oldu. Ödül törenine katÄ±lmayan Farhadi, bazÄ± Müslüman ülkelerin vatandaÅŸlarÄ±na yönelik giriÅŸ yasaÄŸÄ±na iliÅŸkin olarak ÅŸu mesajÄ± verdi: Kim dünyayÄ± biz ve düÅŸmanlarÄ±mÄ±z diye kategorilere ayÄ±rÄ±rsa, sadece korku yaratÄ±r.”

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe