Alman basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 2 Mart 2017

Alman basÄ±nÄ±nda bugÃ¼n Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸlÄ±ca haberler arasÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™deki basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tartÄ±ÅŸmalarÄ± ile ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n Kongreâ€™de yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma yer alÄ±yor

Emder Zeitung’daki yorumda die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasÄ±na Almanya’dan gelen tepkiler ele alÄ±nÄ±yor:

“Berlin’den gelen net açÄ±klamalar iyi bir iÅŸaret. Federal hükümet, mülteci mutabakatÄ± nedeniyle CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’a olan baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± yüzünden sessiz kalmak yerine, Türkiye’ye en üst düzeyde baskÄ± uyguluyor. Öte yandan, anlaÅŸmazlÄ±k açÄ±k sahneye taÅŸÄ±nÄ±yorsa, bu Alman diplomatlarÄ±n kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda klasik ve çoÄŸu zaman etkili olan tutumlarÄ±nÄ±n artÄ±k iÅŸe yaramadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelebilir. Bu da Deniz Yücel için kötü bir haber olabilir. Bu durum ayrÄ±ca, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n bu örnek üzerinden Türkiye’deki yabancÄ± ve çifte vatandaÅŸ olan gazetecileri de sindirmek istediÄŸine bir iÅŸaret sayÄ±labilir. Kim Ankara’yÄ± eleÅŸtirirse, hukuk yoluyla susturuluyor. Ancak bu tutumun demokrasi ve hukuk devleti ilkeleriyle de baÄŸlantÄ±sÄ± bulunmuyor.”

Hamburg merkezli haftalÄ±k Die Zeit gazetesindeki yorumda Türkiye ve dünyada basÄ±n özgürlüÄŸünün önemi irdeleniyor:

“Ä°fade özgürlüÄŸü tam olarak saÄŸlanmazsa, bir gazeteci sadece parayla yazÄ± yazan, propaganda yapÄ±lmasÄ±na yardÄ±m eden veya korkak bir kiÅŸiye dönüÅŸür; ÅŸerefini, hayal gücünü ve toplumun aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak muhaliflik rolünü kaybeder. ErdoÄŸan gibi Washington veya Moskova’da onunla aynÄ± çizgiyi izleyenler medyayÄ± güçsüz olarak görüyorlar. Zira geçen yÄ±llarÄ± ifade özgürlüÄŸü için mücadele etmek yerine ekonomik krizi aÅŸmak için uÄŸraÅŸmakla geçirdiler. Ancak yanÄ±lÄ±yorlar. Medya belki bu otoriter yöneticilerin taarruza geçtiÄŸini önceden göremedi ancak buna karÅŸÄ± direnecek. Siyasi gazetecilikte rönesans dönemi daha yeni baÅŸlÄ±yor.”

Münih merkezli Süddeutsche Zeitung’daki yorum ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n Kongre’nin iki kanadÄ±na hitaben yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmaya odaklanÄ±yor:

"Trump’Ä±n konuÅŸmasÄ±, ABD BaÅŸkanÄ±’nÄ±n öÄŸrenme ve duygularÄ±nÄ± kontrol altÄ±nda tutma yeteneÄŸinin olduÄŸunu gösteriyor. Göreve geldiÄŸi ilk beÅŸ hafta yarattÄ±ÄŸÄ± kaos göz önünde bulundurulduÄŸunda, bu güven verici bir durum. Bu konuÅŸmada, Trump’Ä±n baÅŸ danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan Stephen Bannon’Ä±n umut verici olmayan dünya görüÅŸünü bulmak mümkündü, ama aynÄ± zamanda daha temkinli kiÅŸilerin de Trump üzerinde etkili olduÄŸu duyulabiliyordu. Trump’Ä±n birdenbire NATO’ya desteÄŸini ifade etmesi baÅŸka nasÄ±l açÄ±klanabilir? Bu önemli. Zira Trump görev yaptÄ±ÄŸÄ± dönemde büyük bir krizle baÅŸ etmek zorunda kalabilir. Böyle bir durumda baÅŸkanÄ±n, büyük bir savaÅŸÄ± tarihin gerekliliÄŸi olarak gören sadece tek bir kiÅŸiyi dinlemesini kimse istemez.”

Neue Osnabrücker Zeitung’da ise aynÄ± konuya iliÅŸkin ÅŸu satÄ±rlar göze çarpÄ±yor:

“Bu ÅŸimdi nedir? Gerçek Trump mÄ±, yeni Trump mÄ±? Ya da sadece bir akÅŸam için baÅŸka bir görünüÅŸe, koyun postuna bürünen Trump mÄ±? Trump yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, iyimser bir hava yarattÄ± ve ulusu yeniden bir araya getirmeyi denedi. AvrupalÄ±lara rahat bir nefes aldÄ±racak ÅŸekilde, NATO’ya desteÄŸini ifade etti. Ancak Trump planlarÄ±nÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ± konusunda pek bilgi vermedi, otoyollarÄ±n yapÄ±mÄ± veya askeri harcamalarÄ±n finansmanÄ±nÄ±n nasÄ±l karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamadÄ±. DiÄŸer bazÄ± noktalarda ise tutumunu deÄŸiÅŸtirmediÄŸini gösterdi. Göç konusunda reform sözü vermesine raÄŸmen, Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar inÅŸa edilecek. Trump, göreve baÅŸlamasÄ±ndan 40 gün sonra da hâlâ öngörülemez bir lider. Esas soru da hâlâ geçerli: Bu baÅŸkan Amerika’yÄ± nereye götürüyor?”

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe