Alman basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 7 Mart 2017

Alman basÄ±nÄ±nda bugÃ¼n Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸlÄ±ca haberler arasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n Almanyaâ€™da bakanlara seÃ§im konuÅŸmasÄ± yaptÄ±rÄ±lmamasÄ±nÄ± Nazi uygulamalarÄ±na benzetmesi ve Merkel'in ErdoÄŸan'a cevabÄ± yer alÄ±yor

Gazetelerde yer alan yorumlar iki ülke arasÄ±ndaki gerginlikten ErdoÄŸan'Ä±n kazançlÄ± çÄ±kacaÄŸÄ± noktasÄ±nda buluÅŸuyor. Frankfurter Allgemeine Zeitung Almanya ile ErdoÄŸan arasÄ±nda yaÅŸanan krizi Avrupa BirliÄŸi ile Türkiye arasÄ±ndaki tam üyelik müzakereleri üzerinden deÄŸerlendiriyor:

"Türkiye daha fazlasÄ±nÄ± istemiyor, Avrupa BirliÄŸi de daha fazlasÄ±nÄ± kaldÄ±ramÄ±yor. Tam üyelik meselesi halloldu. Ama ErdoÄŸan'Ä±n olanaklarÄ±nÄ± çaresizce gözünde fazla büyüttüÄŸü BoÄŸaz'daki ülkenin Rus, Çin ve Ä°slamcÄ± çÄ±karlarÄ±n oyun sahasÄ±na dönüÅŸmesi BatÄ±'nÄ±n iÅŸine gelmez. Bu günler hiç olmadÄ±ÄŸÄ± kadar zorlu olsa da, sesleri CumhurbaÅŸkanlarÄ± tarafÄ±ndan bastÄ±rÄ±lan akÄ±llÄ± Türkleri unutmamak gerekir. Almanya'nÄ±nki gibi bir demokrasi ErdoÄŸan gibi bir otokrata her ÅŸeyi sunamaz. Ama (Almanya) (ErdoÄŸan'Ä±n) kendi oyununda biçtiÄŸi total güç rolünü de üstlenmemelidir. ErdoÄŸan'a yaklaÅŸÄ±mda geçerli olmasÄ± gereken serin bir kafayÄ± korumak ve ona 16 Nisan'da yardÄ±mcÄ± olacak tutumlardan olabildiÄŸince kaçÄ±nmaktÄ±r.”

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ErdoÄŸan'Ä±n Nazi benzetmesine tepki göstererek "Böyle yersiz açÄ±klamalarÄ± ciddiye alÄ±p yorum bile yapmak mümkün deÄŸil" dedi. Mittelbayerische Zeitung'da yer alan yorumda Merkel'in ErdoÄŸan'a açÄ±k bir yanÄ±t vermekle birlikte Türkiye ile tüm ipleri de koparmak istemediÄŸini yazÄ±yor:

"ErdoÄŸan tek adamlÄ±k yolunda çabaladÄ±kça gittikçe daha fazla Avrupa BirliÄŸi'nin demokratik temel deÄŸerlerinden uzaklaÅŸÄ±yor. Brüksel ile yürütülen üyelik müzakereleri ayÄ±plarÄ± örten bir asma yapraÄŸÄ±ndan farksÄ±z. Gerçekte her iki taraf da Türkiye'nin topluluÄŸa üye olmasÄ±nÄ±n Ay kadar uzakta olduÄŸunu biliyor. Berlin ile Ankara arasÄ±ndaki iliÅŸki benzer biçimde bir ip cambazlÄ±ÄŸÄ±. Angela Merkel, ErdoÄŸan'Ä±n çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± her ne kadar açÄ±k bir biçimde geri çevirmiÅŸ olsa da bütün evi ateÅŸe atmayÄ±, Ankara ile tüm ipleri koparmayÄ± o da istemiyor. Özellikle de ÅŸimdi, zira Almanya, 3 milyon Türkiye kökenli yurttaÅŸÄ±yla BoÄŸaz'daki ülkeyle türlü akrabalÄ±k, arkadaÅŸlÄ±k iliÅŸkileri üzerinden ekonomik, tarihi ve kültürel baÄŸlara sahip. Ve bunlarÄ± koparmak deÄŸil daha da derinleÅŸtirmek esas. Türkiye ErdoÄŸan'dan çok çok daha fazlasÄ±.”

Mannheimer Morgen'da yer alan yorumda Merkel'in ErdoÄŸan ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± hakaret yarÄ±ÅŸÄ±na girmemekle doÄŸru yaptÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor:

"BaÅŸbakan Angela Merkel Federal Hükümet adÄ±na Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±na açÄ±k bir dille ama hakaret etmeden tepki gösterdi. Uzun süredir siyasi görgüyü ve hukuku ayaklar altÄ±na almÄ±ÅŸ biriyle karÅŸÄ±lÄ±klÄ± hakaret yarÄ±ÅŸÄ±na girmek tamamen yanlÄ±ÅŸ olurdu. Ya da bir yasaklar yarÄ±ÅŸÄ±na… KurallarÄ± ihlal eden kendini rezil eder. Kurallara uyan deÄŸil. Sindirmesi zor olsa bile, Almanya'da ErdoÄŸan'Ä±n kendisinin ya da bu ülkedeki vassallarÄ±nÄ±n mitinglerde konuÅŸmasÄ±na tahammül edilmek zorundadÄ±r. Tabi ki her zaman yasalara ve güvenlik yönetmeliklerine uyulduÄŸu takdirde. ToplantÄ± özgürlüÄŸü hakkÄ± da ifade özgürlüÄŸü de geçerlidir. Türk konsolosluklarÄ±nda anayasa referandumunun yapÄ±lmasÄ±na da hoÅŸgörü gösterilmek zorundadÄ±r.”

Abendzeitung München Almanya'nÄ±n Türkiye'ye ekonomik yaptÄ±rÄ±mlar getirmesinin ErdoÄŸan'a zarardan çok yarar getireceÄŸini vurguluyor:

"Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n Nazi ithamlarÄ± ne kadar iÄŸrençse bunlarla neyi amaçladÄ±ÄŸÄ± da bir o kadar aÅŸikâr. ErdoÄŸan provoke etmek istiyor ve Alman hükümetini düÅŸüncesiz ve hÄ±zlÄ± adÄ±mlar atmaya yönlendirmek istiyor, turizm boykotu, seyahat ve toplantÄ± yasaklarÄ± gibi. Zira bu yöndeki tehditler, BoÄŸaz'daki despota zarardan çok yarar saÄŸlÄ±yor. Bu senaryolarla halkÄ±na kendini bir kez daha adaletsiz, demokratik olmayan Almana kafa tutan, büyük Zampano gibi sunabilir. Bu tarz giriÅŸimler Türkiye'deki turizmin bir boykota ihtiyacÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için (zira uzun süredir yerlerde yatÄ±yor) ve Almanya'da ifade özgürlüÄŸü hâkim olduÄŸu için de yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±z. Åžu anda yapÄ±lacak en iyi iÅŸ serinkanlÄ±lÄ±ÄŸÄ± korumak, sevilmeyen Türklerin seyahat etmesine izin vermek ve onlarÄ± olabilecek en büyük protestolarla karÅŸÄ±lamak. Bu, ErdoÄŸan'a olmasa da 16 Nisan'da diktatörlüÄŸe giden yolda kendisine arka çÄ±kmasÄ± istenen halka demokrasi konularÄ±nda ders niteliÄŸinde bir öykü olur.”

Stuttgarter Zeitung da ifade özgürlüÄŸünün bir zayÄ±flÄ±k deÄŸil bir güç iÅŸareti olduÄŸunu yazÄ±yor:

"AçÄ±k olan ÅŸu ki toptan bir seçim etkinliÄŸi yasaÄŸÄ±yla, öfkeli tepkiler bir yana, çaÄŸdaÅŸ sultana nihayetinde bir iyilik yapmÄ±ÅŸ oluruz. ErdoÄŸan inancÄ± nedeniyle zulme maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu tarz bir hükmü de Müslüman düÅŸmanÄ± bir eylem olarak açÄ±klayacaktÄ±r. Sonuç olarak Almanya'da konuÅŸma yasaÄŸÄ± ona halkoylamasÄ±nda daha ziyade yarar getirecektir. Sadece taktik hesap açÄ±sÄ±ndan bile o nedenle anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n daha fazla harlanmamasÄ± daha akÄ±llÄ±ca olur. Hiç olmazsa ErdoÄŸan devleti yeniden yapÄ±landÄ±rmasÄ±nÄ± diktatörce yapmÄ±yor, oylamaya sunuyor. Egemen bir demokrasi, hoÅŸgörüsüzlük temsilcileri tarafÄ±ndan hoÅŸgörüsüzlüÄŸe yönlendirilmeye imkân tanÄ±mamalÄ±dÄ±r. Her ne kadar tahammül etmesi zor da olsa ifade özgürlüÄŸü bir güç iÅŸaretidir, zayÄ±flÄ±k deÄŸildir. Åžiddet vaazÄ± amacÄ±yla istismar edilmesi halinde ise sÄ±nÄ±rlarÄ±na gelmiÅŸ olur.”

Kaynak:Deutsche Welle Türkçe