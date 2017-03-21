Alman basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 21 Mart 2017

Alman basÄ±nÄ±nda bugÃ¼n TÃ¼rk yetkililerin Almanya'ya yÃ¶nelik 'Nazi' benzetmeleriyle Berlin-Ankara hattÄ±nda tÄ±rmanan gerilim Ã¶n plana Ã§Ä±kmaya devam ediyor

Frankfurter Allgemeine Zeitung, ErdoÄŸan'Ä±n köÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rma taktiÄŸi uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek Alman hükümetinin tutum deÄŸiÅŸtirmesi gerektiÄŸini savunuyor:

"ErdoÄŸan için iktidarÄ±nÄ± korumak mutlak önceliÄŸe sahip. Bunun için de Alman hükümetini giderek daha da köÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. Federal hükümet 16 Nisan'a kadar sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± köÅŸede kalÄ±p ErdoÄŸan'Ä±n pek de umurunda olmayan, 'Nazi benzetmelerine son vermesi gerektiÄŸi' ÅŸeklindeki cümleyi tekrarlayÄ±p duramaz. Berlin Ankara'ya yeterince imkan tanÄ±yor. ArtÄ±k Türklere ErdoÄŸan'Ä±n 'yakÄ±p yÄ±kma' politikasÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r sonuçlarÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± göstermenin zamanÄ± geldi. ErdoÄŸan Türkiye'yi izolasyona sürüklüyor, ülkeyi özgür ve demokratik BatÄ±'dan koparÄ±p giderek AsyalÄ± bir despotizme dönüÅŸtürüyor. Türkler gerçekten de faÅŸizm yöntemlerine faÅŸizmle suçladÄ±ÄŸÄ± kiÅŸilerin hepsinden daha yakÄ±n duran bir adamÄ± daha da güçlü hale getirmek istiyorlarsa, Merkel'in sabrÄ± da bu durumu deÄŸiÅŸtiremeyecektir.

Berlin'de yayÄ±mlanan Tagesspiegel gazetesinin yorumu ise ÅŸöyle:

"Almanya kendi stratejik çÄ±karlarÄ±nÄ±n ne olduÄŸunu kendine sormalÄ±. Türkiye'nin AB ile baÄŸlarÄ± bu çÄ±karlar arasÄ±ndaysa ve planlanan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi bunu imkansÄ±z hale getiriyorsa Alman politikacÄ±lar referandum kampanyalarÄ±na müdahil olmak ve muhalefeti desteklemek zorundadÄ±r. Hiç deÄŸilse Almanya içinde. Türkiye'de seçim kampanyasÄ± yürütmek durumunda deÄŸiller. ErdoÄŸan bunu içiÅŸlerine karÄ±ÅŸmak diye niteleyip sert dille kÄ±nayacaktÄ±r.

Rhein-Neckar Zeitung'un yorumunda ise ÅŸu satÄ±rlarÄ± okuyoruz:

"HayÄ±r, Recep Tayyip ErdoÄŸan Nazi deÄŸil, faÅŸist de deÄŸil. Henüz diktatör de deÄŸil. Åžu an kendisi sadece görgü kurallarÄ±nÄ± bilmeyen, öfkesine hakim olamayan, kendi hesaplarÄ±na göre diÄŸerlerine hakaret edip aÅŸaÄŸÄ±layan bir politikacÄ±. Hiç vicdanÄ± olmayan ve ülkesini yavaÅŸ yavaÅŸ bir hapishaneye dönüÅŸtüren biri. Hatta ErdoÄŸan'Ä±n öfkesi sÄ±nÄ±r tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± için Alman vatandaÅŸÄ± bir gazeteci olan Deniz Yücel ÅŸu an ölüm cezasÄ± tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. YapÄ±labilecek tek ÅŸey var: ErdoÄŸan'a sÄ±nÄ±rlarÄ± gösterilmeli."

Stuttgarter Zeitung'un yorumunda ise ErdoÄŸan'Ä±n Almanya'da referandum kampanyasÄ± yapma ihtimali konu alÄ±nÄ±yor:

"EÄŸer iÅŸler ErdoÄŸan'Ä±n istediÄŸi gibi giderse 16 Nisan'daki tartÄ±ÅŸmalÄ± referandum öncesinde BaÅŸbakan Angela Merkel ile arasÄ±nda büyük bir güç savaÅŸÄ± yaÅŸanacak. Almanya BaÅŸbakanÄ± ise bunun kesinlikle önüne geçmek istiyor. Ama ErdoÄŸan kendisi Almanya'ya gelip referandum kampanyasÄ± yapmak isterse, Merkel'in inandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak adÄ±na buna izin vermemesi gerekir. Korkulur ki, ErdoÄŸan bu ÅŸansÄ± kaçÄ±rmak istemeyecektir."

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe