Alman basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 22 Mart 2017

Alman basÄ±nÄ±nda bugÃ¼n Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸlÄ±ca haberler arasÄ±nda TÃ¼rk siyasetÃ§ilerin Almanya'daki referandum etkinliklerinin iptal edilmesi yer alÄ±yor

Konstanz'da yayÄ±mlanan Südkurier gazetesinin yorumunda Türk siyasetçilerin Almanya'da katÄ±lacaÄŸÄ± referandum etkinliklerinin iptal edilmesi ele alÄ±nÄ±yor.

"YapÄ±lan yüz seksen derecelik dönüÅŸ geç geldi, ama geldi: Türk hükümeti ÅŸimdilik Almanya'ya referandum kampanyasÄ±nda konuÅŸacak kimseyi göndermeyecek. Bu durumun anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair bir iÅŸaret mi? Daha ziyade Avrupa'dan gelen sert tepkilerin sonunda Ankara'yÄ± etkilediÄŸini gösteriyor. ErdoÄŸan'Ä±n en ateÅŸli savunucularÄ± bile, Nazi söylemi ile ülkesine nasÄ±l zarar verdiÄŸini artÄ±k anladÄ±. Bir devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n siyasi bir proje için böylesine budalaca bir kampanya yürüttüÄŸü nadirdir. Buna raÄŸmen Alman federal hükümetinin buna tahammül etmesi gerekmiyordu. Bu CumhurbaÅŸkanÄ± ileTürkiye, Almanya için zor bir ortak olarak kalacak. ErdoÄŸan stratejisini deÄŸiÅŸtirmiÅŸ olsa bile hedefleri aynÄ± kalacak. Referandum etkinliklerine katÄ±lacaklara iliÅŸkin tartÄ±ÅŸma kuÅŸkusuz Avrupa'da yarattÄ±ÄŸÄ± son anlaÅŸmazlÄ±k olmayacak. Bunu yenileri izleyecek. Türk siyasetçiler Alman topraklarÄ±nda idam cezasÄ±nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yapmak istedikleri takdirde, Alman federal hükümetinin zamanÄ±nda hayÄ±r demeyi öÄŸrenmesi gerekiyor.”

Ravensburg merkezli Schwäbische Zeitung'da da konuyla ilgili ÅŸu satÄ±rlar dikkat çekiyor.

"Nedenleri ve amacÄ±na iliÅŸkin spekülasyonlarÄ± bir kenara bÄ±rakalÄ±m. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, kendine uymayan herkese yönelik çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± ile Türkiye'yi izolasyona sürüklüyor. Ülkesinin sözde ne kadar güçlü olduÄŸunu kibirle, ÅŸiÅŸirerek anlatmasÄ± belki bazÄ± Türkleri etkiliyor ancak uluslararasÄ± düzeyde kendini gülünç duruma düÅŸürüyor. Avrupa ile olan iliÅŸkilerine o kadar büyük zarar veriyor ki, bu iliÅŸkileri uzun süre boyunca onaramayabilir, ErdoÄŸan artÄ±k yalnÄ±z kalÄ±yor. AKP hükümetinin Avrupa'daki bütün referandum etkinliklerini iptal etmesi, Türk tarafÄ±nÄ±n yeni bir provokasyon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içinde olduÄŸunun iÅŸareti olabilir; o da Avrupa BirliÄŸi ile iliÅŸkileri kesmek. Avrupa BirliÄŸi'ne üye ülkeler bu durumda kendi onurlarÄ±nÄ± koruyacak ÅŸekilde bir tutum izlemeli. Türkiye'ye verilen milyarlarca euro tutarÄ±ndaki Avrupa BirliÄŸi yardÄ±mlarÄ±nÄ± keserlerse, bu Ankara tarafÄ±ndan da anlaÅŸÄ±lacak bir iÅŸaret olur.”

Münster kentinde yayÄ±mlanan Westfälische Nachrichten gazetesinin yorumunda ÅŸu satÄ±rlarÄ± okuyoruz:

"Ankara'nÄ±n referandum kampanyalarÄ±nÄ± iptal kararÄ± ilk etapta sadece Almanya'da uyumlu bir ÅŸekilde hayatÄ±nÄ± devam ettirmek isteyen AlmanyalÄ± Türkleri rahatlatacaktÄ±r. Yeter ki barut fÄ±çÄ±sÄ±na bir kibrit daha çakÄ±lmasÄ±n. ErdoÄŸan'Ä±n herÅŸeye hükmetme fantazisi Almanya'da çok çam devirdi. Åžimdi kalkÄ±p ErdoÄŸan'Ä±n Türkiyesi ile iliÅŸkilerde yeni bir dönem baÅŸlayacaÄŸÄ± spekülasyonunda bulunmak gerçeklere çok uzak kalÄ±r. Türkiye Avrupa ile köprüleri attÄ±. Ankara ile yeni bir baÅŸlangÄ±ç, tahayyül edilmesi çok zor bir düÅŸünce olarak kalÄ±yor."

Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung'un yorumu ise ÅŸöyle:

"Almanya'daki etkinliklerin iptali, ErdoÄŸan tarafÄ±ndan iç politikada AlmanlarÄ±n kötü niyetliliÄŸinin bir kanÄ±tÄ± olarak satÄ±lacaktÄ±r. 'Almanya'daki zavallÄ± memleketlilerimizi korumak için buna mecbur kaldÄ±k' diyecektir. Ama istediklerini desinler. Türk kökenlilerin kendi aralarÄ±ndaki yaÅŸamlarÄ± ve çoÄŸunluk toplumuyla iliÅŸkileri açÄ±sÄ±ndan bu durum rahatlatÄ±cÄ± etki yaratacaktÄ±r. Genel olarak bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ankara'dan yapÄ±lan rezil çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± öfke anlaÅŸÄ±labilir olsa da bu hakaretler gerçek sorunu teÄŸet geçen bir tartÄ±ÅŸma yarattÄ±. Åžunu açÄ±kça tekrar etmek gerek: Bir NATO ülkesi, ekonomide yakÄ±n bir partner, bir AB üye adayÄ±, kendi Kürt halkÄ±na karÅŸÄ± zalim bir savaÅŸ yürütüyor ve muhaliflerle gazetecileri hapse atÄ±yor."

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe