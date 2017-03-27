Alman basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 27 Mart 2017

Alman basÄ±nÄ±nda bugÃ¼n Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸlÄ±ca haberler arasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Avrupa'ya yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±, ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n saÄŸlÄ±k reformu yenilgisi yer alÄ±yor

Rheinische Post gazetesinde Bernd Bussang imzalÄ± yorumda, ErdoÄŸan'Ä±n Avrupa'yÄ± hedef alan çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n toplumu böldüÄŸü vurgulanarak bunun önüne geçmek için yapÄ±lmasÄ± gerekenler ifade ediliyor:

"Ne yapÄ±lmalÄ±? ErdoÄŸan'a karÅŸÄ± durup, ona ve onunla beraber aynÄ± mücadeleyi veren destekçilerinin kapÄ±mÄ±zÄ±n önünde miting düzenlemelerini yasaklamalÄ±, destekçilerine yönelik mali yardÄ±mlarÄ± kÄ±sÄ±tlamalÄ±. Bu örneÄŸin, Diyanet tarafÄ±ndan yönlendirilen Diyanet Ä°ÅŸleri Türk- Ä°slam BirliÄŸi (DÄ°TÄ°B) için, dernek Ankara'dan baÄŸÄ±msÄ±z hale gelene kadar geçerli olabilir. Ancak aynÄ± zamanda Türkiye kökenli birçok insanÄ±n da ErdoÄŸan'Ä±n bu siyasi çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±ndan muzdarip olduÄŸunu göz önünde bulundurmalÄ±yÄ±z. OnlarÄ±n durumunu da ciddiye almalÄ± ve onlara açÄ±k bir ÅŸekilde ÅŸunu ifade etmeliyiz: Her kim kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z hukuk devletinin, demokrasi ve özgürlüÄŸün deÄŸerlerini benimserse burada koruma altÄ±ndadÄ±r ve istediÄŸi sürece de evindedir, bu kiÅŸilere burada saygÄ± duyulur ve kabul edilirler.''

Lübecker Nachrichten'de yer alan yorumdaysa ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n saÄŸlÄ±k reformu tasarÄ±sÄ±nÄ± geri çekerek uÄŸradÄ±ÄŸÄ± yenilgiyle gücünün sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n farkÄ±na vardÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor:

"Trump gücünün sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± hissediyor. BaÅŸkan, serinkanlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak için oldukça çaba sarf etti. Ancak cephesinin aldÄ±ÄŸÄ± darbeler oldukça büyük. Kendisine en yakÄ±n destekçileri dahi yanlÄ±ÅŸ ata oynamÄ±ÅŸ olabileceklerinden korkmaya baÅŸladÄ±. Bu destekçiler açÄ±sÄ±ndan geçen haftanÄ±n bilançosu korkunç. Obamacare diye bilinen saÄŸlÄ±k reformu hala yürürlükte, seyahat yasaÄŸÄ± ikinci kez kaldÄ±rÄ±ldÄ±, FBI Demokratlara yönelik Rus hackerlarÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± soruÅŸturmaya baÅŸladÄ±. Kesin olan ÅŸu: Trump, kendi deyimiyle ‘'iÅŸ bitirici'' büyük bir darbe almÄ±ÅŸ durumda.''

Rheinfalz am Sonntag'da da aynÄ± konuya iliÅŸkin ÅŸu satÄ±rlara yer veriliyor:

"Trump arsÄ±z bir popülist. Bir kalem darbesiyle tüm dünyayÄ± deÄŸiÅŸtireceÄŸine dair insanlara boÅŸ vaatlerde bulundu. Bir baÅŸkanÄ±n da meclisi dikkate almasÄ±, yasalara ve sözleÅŸmelere baÄŸlÄ± kalmasÄ± gerektiÄŸi konusunda ise hep sessiz kaldÄ±. Popülist Trump, insanlarÄ± kandÄ±rdÄ±. Ne var ki popülizm ÅŸu iki öÄŸeden oluÅŸur: KandÄ±ran ve kandÄ±rÄ±lan. Yani, popülizme alkÄ±ÅŸ tutanlar da popülizmin parçasÄ±dÄ±r. Masallara seve seve inananlar. KandÄ±rÄ±lmalarÄ±na izin verenler. Ä°ÅŸte onlara bir mesaj: Tüm ülkelerdeki popülist hayranlarÄ± bakÄ±n ve Trump'Ä±n nasÄ±l yenildiÄŸini, nasÄ±l duvara tosladÄ±ÄŸÄ±nÄ± görün.''

Mittelbayerische Zeitung'da yer alan yorumda ise Avrupa BirliÄŸi'nde daha sosyal bir Avrupa'' yönünde deÄŸiÅŸimin elzemliÄŸine vurgu yapÄ±lÄ±yor:

"Avrupa BirliÄŸi kendini deÄŸiÅŸtirmek, daha demokratik ve daha sosyal hale gelmek zorunda. BirliÄŸin kurumlarÄ± vatandaÅŸlara daha yakÄ±n olmak zorunda. Avrupa Parlamentosu'nun inisiyatif alma yetkisi de buna dahil. AvrupalÄ±larÄ±n seçtiÄŸi milletvekilleri de tÄ±pkÄ± demokratik ulusal devletlerde olduÄŸu gibi yasa tasarÄ±sÄ± önerileri getirebilmeli. Daha sosyal bir Avrupa BirliÄŸi'ne ulaÅŸmak için tüm Avrupa'da bazÄ± asgari standartlar geçerli olmalÄ±. ÖrneÄŸin Yunanistan ve Ä°talya'daki gibi uzun süren iÅŸsizliklerin insanlarÄ± keskin yoksulluklara sürüklemesinin önüne geçecek bir Avrupa sosyal sigortasÄ± gibi. Öte yandan artÄ±k yasal, kontrol altÄ±nda olan kaçÄ±ÅŸ yollarÄ±nÄ± mümkün kÄ±lan ve Avrupa'nÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nda yer alan devletleri sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kabulü konusunda tek baÅŸÄ±na bÄ±rakmayan bir mülteci politikasÄ± da sosyal bir Avrupa BirliÄŸi'ne dâhil olmalÄ±."

Der Neue Tag gazetesinde yer alan yorumda ise Avrupa BirliÄŸi'nde artÄ±k iÅŸlemeyen mekanizmalara vurgu yapÄ±lÄ±yor:

"Åžu kesin: Avrupa daha iyi günler görmüÅŸtü. Birlik ve bölünmezliÄŸe dair verilen tüm sözlere raÄŸmen bazÄ± merkez kuvvetler çoÄŸaldÄ±. Avrupa BirliÄŸi'ni bir self service dükkanÄ± gibi gören birçoklarÄ± hala bu pastanÄ±n kremasÄ±ndan almaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Daha da kötüsü ise mülteci daÄŸÄ±lÄ±mÄ± gibi alÄ±nan kararlar artÄ±k uygulanmÄ±yor bile. Avrupa yolun sonuna mÄ± geldi? Kesinlikle hayÄ±r. Ancak Avrupa projesi artÄ±k kendi kendine iÅŸleyebilen bir proje olmaktan da uzak. "

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe