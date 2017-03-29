Alman basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 29 Mart 2017

Alman basÄ±nÄ±nda bugÃ¼n Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸlÄ±ca haberler arasÄ±nda MÄ°T'in Almanyaâ€™da Fethullah GÃ¼len yandaÅŸÄ± olduÄŸu iddia edilen kiÅŸileri izlediÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki suÃ§lamalar yer alÄ±yor

Almanya'da Gülen yapÄ±lanmasÄ± ile baÄŸlantÄ± içinde olduÄŸu iddia edilen Türkleri izlediÄŸi ve oluÅŸturduÄŸu listeyi de Almanya’nÄ±n dÄ±ÅŸ istihbarat teÅŸkilatÄ± BND’ye verdiÄŸi yönündeki iddialarÄ±n yankÄ±larÄ± sürüyor. Alman Federal BaÅŸsavcÄ±lÄ±k suçlamalara iliÅŸkin olarak soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Konuyla ilgili Frankfurter Rundschau gazetesinde ÅŸu yorumu okuyoruz:

“Almanya’da Gülen yandaÅŸÄ± olduÄŸu iddia edilen kiÅŸiler hakkÄ±nda casusluk yapmak ve Alman yetkililerin bu konuda iÅŸbirlikçi görevi göreceÄŸini ummak kabul edilemez bir durum. Olay, gergin olan ikili iliÅŸkilerde yeni bir zehir anlamÄ±na geliyor. Zaten DÄ°TÄ°B imamlarÄ± da ErdoÄŸan muhalifleri hakkÄ±nda casusluk suçlamalarÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Son geliÅŸme, iki ülke arasÄ±ndaki uçurumun ne kadar derin olduÄŸunu gösteriyor.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung adlÄ± gazete de geliÅŸmeleri ÅŸöyle deÄŸerlendiriyor:

“MÄ°T’in faaliyetleri konusundaki skandal, ErdoÄŸan’Ä±n nasÄ±l uzun ve karanlÄ±k bir tünelde hareket ettiÄŸini gözler önüne seriyor. Zira Alman güvenlik birimlerinin Alman topraklarÄ±nda casusluk yapmalarÄ± için Türk istihbaratÄ±na destek vermeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± düÅŸünebilmek için, algÄ±yÄ± bu derece kÄ±sÄ±tlayan bir tünelde olmak lazÄ±m. Türkiye’nin otoriter bir rejime dönüÅŸmesinin burada yaÅŸayan Türkler ve Türk kökenli Almanlar üzerinde nasÄ±l bir etki yaratacaÄŸÄ± konusunda Alman siyasetinin dikkatli olmasÄ± gerek. Türk istihbarat teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n faaliyetleri burada savuÅŸturulmasÄ± en kolay konu. ErdoÄŸan diktatörleÅŸtikçe onu daha çok tutan yandaÅŸlarÄ±, Almanya’nÄ±n iç huzuru için çok daha büyük bir tehlike oluÅŸturabilir.”

Darmstädter Echo adlÄ± gazetede ise ÅŸu yorumu okuyoruz:

"Recep Tayyip ErdoÄŸan ülkeyi baÅŸkanlÄ±k sistemine götürecek referandumu kazandÄ±ÄŸÄ± takdirde Türkiye açÄ±k cezaevine dönecek. Bu zaten korkunç. Ancak daha da korkuncu, ErdoÄŸan’Ä±n casuslarÄ±nÄ±n özel yöntemleriyle bir yandan gerekli yandaÅŸlarÄ± toplamalarÄ± bir yandan da olasÄ± muhalifleri tehditle susturmalarÄ± olacaktÄ±r. Gülen Hareketi de sÄ±rf masumlardan oluÅŸmuyor, ancak Ankara hükümeti hâlâ baÅŸarÄ±sÄ±z olan darbe giriÅŸiminin ardÄ±nda Gülen yandaÅŸlarÄ±nÄ±n olduÄŸu yönünde inandÄ±rÄ±cÄ± bir kanÄ±t sunabilmiÅŸ deÄŸil. O yüzden MÄ°T'e yönelik suçlamalar, AKP'li bakanlarÄ±n Almanya'da referandum toplantÄ±larÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olarak koparÄ±lan gümbürtüden çok daha aÄŸÄ±r.”

Südwest-Presse adlÄ± gazetede ise ÅŸu satÄ±rlarÄ± okuyoruz:

"MÄ°T BaÅŸkanÄ± Alman dÄ±ÅŸ istihbarat teÅŸkilatÄ± BND’nin baÅŸÄ±ndaki meslektaÅŸÄ±na bir liste veriyor. Gücendirici talep de ÅŸu: Alman casuslar, en azÄ±ndan listedeki kiÅŸilerin Gülen Hareketi’ne üye olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrensin. YanlÄ±ÅŸ adres, Bay ErdoÄŸan. BND sadece yurtdÄ±ÅŸÄ±nda casusluk yapar. Sorumlu adres Federal AnayasayÄ± Koruma TeÅŸkilatÄ± olacaktÄ±. YanlÄ±ÅŸ gerekçe: Ankara hâlâ darbe giriÅŸiminin arkasÄ±nda Fethullah Gülen'in olduÄŸunu kanÄ±tlayabilmiÅŸ deÄŸil. YanlÄ±ÅŸ hak iddiasÄ±: Alman yetkililer için, Alman AnayasasÄ±'na aykÄ±rÄ± davranmadÄ±klarÄ± sürece olasÄ± veya gerçek Gülen yandaÅŸlarÄ±nÄ± gözetlemeleri için hiçbir gerekçe yok. YanlÄ±ÅŸ varsayÄ±m: Türkiye ile Almanya NATO'da müttefikler. Ancak bu kesinlikle, Berlin'in Ankara'da yazÄ±lmÄ±ÅŸ bir marÅŸÄ± çalacaÄŸÄ± anlamÄ±na gelmiyor.”

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe