Alman basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 30 Mart 2017

Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma sÃ¼reci ve Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±â€™nÄ±n (MÄ°T) Almanyaâ€™da GÃ¼len yanlÄ±sÄ± olduÄŸu iddia edilen kiÅŸileri izlediÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki suÃ§lamalar Alman basÄ±nÄ±nda bugÃ¼n yer buluyor

Süddeutsche Zeitung'daki yorumda Almanya'da Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n Gülen yanlÄ±sÄ± olduÄŸu iddia edilen kiÅŸilerin yanÄ± sÄ±ra Alman siyasetçileri de izlediÄŸinin ortaya çÄ±kmasÄ± ele alÄ±nÄ±yor:

"Almanya'da iç huzur büyük önem taÅŸÄ±yor, ancak bu huzur Türklere, Türkiye kökenli Almanlara ve siyasetçilere yönelik muhbirlikle tehlikeli bir ÅŸekilde bozuldu. Burada söz konusu olan genel olarak ülke huzurunun bozulmasÄ±. Türk istihbarat birimlerinin, Almanya'da muhbir ve ajanlardan oluÅŸan geniÅŸ bir aÄŸ kurduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Federal savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n soruÅŸturmasÄ± sÄ±rasÄ±nda bilinen ve bilinmeyenlerin, bu aÄŸÄ±n nerede düÄŸümlendiÄŸinin ve Türk istihbaratÄ±nÄ±n Almanya'da hangi yapÄ±larÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aydÄ±nlÄ±ÄŸa kavuÅŸturulmasÄ± gerekiyor; burada elde edilen bulgular da yeni soruÅŸturmalarÄ±n yolunu açabilir. Elbette soruÅŸturma ÅŸans eseri sadece imamlara ve cemaatin önde gelen isimlerine yönelik olmayacak, ancak sonunda cezai bir yaptÄ±rÄ±mÄ±n da olmasÄ± ÅŸart.”

Berlin'de yayÄ±mlanan Tagesspiegel gazetesinde ise konuyla ilgili ÅŸu satÄ±rlar göze çarpÄ±yor:

"Bizim dÄ±ÅŸ istihbarat servisimiz BND'nin BaÅŸkanÄ± (Bruno Kahl'a) verilen liste, Gülen yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n sözde yanlÄ±larÄ± olarak tehlike oluÅŸturanlarÄ± deÄŸil tehlike altÄ±nda bulunanlarÄ± içeriyor. Ancak Gülen yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n terörist olduÄŸuna ve darbe giriÅŸimini tezgâhladÄ±ÄŸÄ±na dair hâlâ kanÄ±t bulunmuyor. Darbe giriÅŸimi, BND BaÅŸkanÄ±'nÄ±n da ima ettiÄŸi gibi, Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n iktidarÄ±nÄ± geniÅŸletmek için kullandÄ±ÄŸÄ± bir bahaneydi. Bunun yanÄ± sÄ±ra bir milletvekilinin, Türk-Alman Parlamenterler Grubu BaÅŸkanÄ± Michelle Müntefering'in izlendiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. ErdoÄŸancÄ±larÄ±n tutumunun siyasi, ceza ve yabancÄ±lar hukuku açÄ±sÄ±ndan sonuçlarÄ± olmasÄ± için daha nelerin yaÅŸanmasÄ± gerekiyor? Almanya Federal Cumhuriyeti bir hukuk devleti ve her ÅŸeye göz yummamasÄ± gerekiyor. Buna her türlü provokasyon da dahil.”

Stuttgarter Nachrichten gazetesinde de aynÄ± konu iÅŸleniyor:

"Ankara'nÄ±n, Alman siyasetçileri izlemesi ve Türklerin Alman siyasetine karÅŸÄ± tavÄ±r takÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlamak için Türk istihbarat servisini Almanya'ya göndermesi sabrÄ± taÅŸÄ±ran nokta oldu. Almanya'nÄ±n Büyükelçisi, Ankara'da yine çaÄŸÄ±rÄ±lmadan önce biz Büyükelçi'yi Almanya'ya geri çaÄŸÄ±ralÄ±m. Zira artÄ±k Ankara'da ona ihtiyaç yok.”

Alman basÄ±nÄ±ndaki yorumlarda öne çÄ±kan konulardan biri de Büyük Britanya'nÄ±n Avrupa BirliÄŸi'nden çÄ±kÄ±ÅŸ sürecinin resmen baÅŸlamasÄ±. Frankfurter Rundschau'da konu ÅŸu sözlerle ele alÄ±nÄ±yor:

"29 Mart 2017 Avrupa ve özellikle de Büyük Britanya için kara bir gün olarak tarihe geçecek. (…) Brexit, Avrupa BirliÄŸi için bir darbe, ancak BirleÅŸik KrallÄ±k için bir felaket. Avrupa BirliÄŸi, Ä°ngilizler olmadan kuÅŸkularÄ±n ve huzursuzluklarÄ±n bulunduÄŸu, zaten istikrarsÄ±zlaÅŸan bir dünyada daha sÄ±kÄ±cÄ± ve renksiz olmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra siyasi ve ekonomik açÄ±dan zayÄ±flayacak. Ancak bu Ä°ngilizleri bekleyen durumla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lamaz bile. Ana kÄ±tadan ayrÄ±lmakla Avrupa'nÄ±n deÄŸerini anlayacaklar. Sürekli küçümsedikleri Avrupa'yÄ± çok özleyecekler. Bu üzücü ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n iyi yanÄ± ise ÅŸu: Brexit, Avrupa'ya kuÅŸkuyla yaklaÅŸanlara ayrÄ±lmanÄ±n ve tek baÅŸÄ±na hareket etmenin ne kadar kötü bir seçenek olduÄŸunu gösterecek.”

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe