Alman basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 31 Mart 2017

Alman basÄ±nÄ±nda bugÃ¼n Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸlÄ±ca haberler arasÄ±nda Almanya-TÃ¼rkiye iliÅŸkilerinde son durum ve Alman ordusunun Suriye savaÅŸÄ±ndaki rolÃ¼yle ilgili tartÄ±ÅŸmalar yer alÄ±yor

Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T) MüsteÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä±n Alman dÄ±ÅŸ istihbarat servisi BND BaÅŸkanÄ±'na ilettiÄŸi, Fethullah Gülen'e yakÄ±n olduÄŸu iddia edilen kiÅŸi ve kuruluÅŸlarla ilgili liste Almanya'da tartÄ±ÅŸÄ±lmaya devam ediyor. Heidelberg kentinde yayÄ±mlanan Rhein-Neckar-Zeitung, MÄ°T'in listeyi iletme nedenini irdeliyor:

"Ortada casusluk skandalÄ± falan yok. Bu, göstere göstere ortaya konan bir safsatadÄ±r ve her halükarda Alman tarafÄ±nÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtmaya yöneliktir. Hedefi de muhtemelen Nazi benzetmeleri karÅŸÄ±sÄ±nda buz gibi bir soÄŸukkanlÄ±lÄ±kla sakin duran Alman hükümetini sonunda çileden çÄ±kartmaktÄ±r. KaldÄ± ki casusluk ne amaçlÄ± olursa olsun dostlar dahil tüm devletlerin baÅŸvurduÄŸu alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±k araçlardan biridir. (MÄ°T listesinde adÄ± bulunan) milletvekili Müntefering'in soÄŸukkanlÄ± tepkisi bu 'skandal'a verilecek en doÄŸru yanÄ±ttÄ±r."

Berlin'de yayÄ±mlanan Tagesspiegel gazetesi, Almanya ile Türkiye arasÄ±nda yaÅŸanan gerilimde AlmanyalÄ± Türklerin rehin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± görüÅŸünü savunuyor.

"Almanya Türkiye'ye karÅŸÄ± soÄŸukkanlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak zorunda. Mülteci anlaÅŸmasÄ± deÄŸil, Almanya'da yaÅŸayan Türkler nedeniyle. Bu insanlar ErdoÄŸan tarafÄ±ndan rehin alÄ±nmÄ±ÅŸ, Türk ve Alman kimlikleri arasÄ±nda bölünmüÅŸ durumda. Bunun bir nedeni de Alman sivil toplumunun bu camiaya ülkemizin bir parçasÄ± olarak kabul gördükleri hissini hala açÄ±kça verememiÅŸ olmasÄ±dÄ±r."

Suriye'de IÅžÄ°D'le mücadele koalisyonuna baÄŸlÄ± savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n geçen hafta bir okulu hedef almalarÄ± üzerine 33 sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi Almanya gündemindeki yerini koruyor. Ä°ncirlik Üssü'nden havalanan Tornado keÅŸif uçaklarÄ±yla bölgede bulunan Alman ordusunun, binanÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± saldÄ±rÄ±dan kÄ±sa süre önce koalisyon birliklerine bildirmesi tartÄ±ÅŸmalarÄ± alevlendirdi. Neue Osnabrücker Zeitung'un yorumu ÅŸöyle:

"Suriye'de bir savaÅŸ var ve Alman ordusu da bu savaÅŸa dahil. 'Alman askerleri resmi olarak muharip görevde deÄŸil diye, dökülen kanla bir ilgilerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±' masalÄ±nÄ± anlatÄ±p vicdanÄ±nÄ± rahatlatanlar kendini kandÄ±rÄ±yor. Alman TornadolarÄ±nÄ±n çektiÄŸi keÅŸif fotoÄŸraflarÄ± sonuçta kÄ±ÅŸla duvarlarÄ±nÄ±n süslenmesi için kullanÄ±lmÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel'in Alman ordusunun saldÄ±rÄ±da sorumluluÄŸunun bulunmadÄ±ÄŸÄ± yönündeki açÄ±klamasÄ± çok kolaya kaçÄ±yor. Ancak bir noktada haksÄ±z deÄŸil. Ä°nsan hiçbir ÅŸey yapmayarak da kendini suçlu durumuna düÅŸürebilir. Yoksa devletler topluluÄŸu Suriyeliler ve IraklÄ±larÄ± IÅžÄ°D kasaplarÄ±na mÄ± teslim etsin? Bu bir seçenek deÄŸil."

Kassel kentinde yayÄ±mlanan Hessische Niedersächsische Allgemeine'nin yorumunda ise ÅŸu satÄ±rlarÄ± okuyoruz.

"Afganistan'da 2009 yÄ±lÄ±nda bombalanan tankerler vakasÄ±nda olduÄŸu gibi bu olayÄ±n da nedeni yanlÄ±ÅŸ hükümler, keyfi risk deÄŸerlendirmeleri ya da talihsizliklerin arka arkaya gelmesi olabilir. Sonuçta tüm sorumluluk IÅžÄ°D'le mücadele koalisyonundadÄ±r. Kimin ne payÄ± olduÄŸunu açÄ±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturabilmek çok zor. Ancak verilecek yanÄ±t ne olursa olsun ölenlerin yakÄ±nlarÄ±nÄ± öfkeye düÅŸürecektir. Onlar çoÄŸunun istemediÄŸi bir savaÅŸÄ±n kurbanlarÄ±. Ve 'terörle mücadelede hiçbir ÅŸey yapmayan elini de kirletmemiÅŸtir' tezi onlarÄ±n umurunda bile olmayacaktÄ±r."

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe