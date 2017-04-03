Alman basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 3 Nisan 2017

Alman basÄ±nÄ±nda hafta sonundan bugÃ¼ne TÃ¼rkiye'deki geliÅŸmeler sÃ¼rekli ele alÄ±nÄ±yor

Tagesspiegel gazetesinin online sayfasÄ±nda yer alan yorumda, Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T) MüsteÅŸarÄ± Hakan Fidan’Ä±n Federal Haber Alma Servisi (BND) BaÅŸkanÄ± Bruno Kahl’e Gülen yapÄ±lanmasÄ±na yakÄ±n olduÄŸu iddia edilen isimlerin bulunduÄŸu bir liste verdiÄŸinin ortaya çÄ±kmasÄ± ele alÄ±nÄ±yor.

“Söz konusu listenin verilmesi kamunun tepkisine yol açtÄ±, siyasetçileri hayrete düÅŸürdü. Hedef bu muydu, yoksa ahmaklÄ±k mÄ±ydÄ±? … Belki bir yanÄ±lgÄ±, belki bir hesap veya provakasyon. Ama belki de sadece bir rutindi… Zira, Türk istihbarat birimlerinin yaptÄ±ÄŸÄ± gerçekten ceza gerektiren bir durumsa, AnayasayÄ± Koruma TeÅŸkilatÄ± (BfV) ve casusluÄŸa karÅŸÄ± koyma biriminin BaÅŸkanÄ± (Federal AnayasayÄ± Koruma TeÅŸkilatÄ±) Hans-Georg Maassen neden Federal SavcÄ±lÄ±ÄŸa suç duyurusunda bulunmadÄ±? … Federal Haber Alma Servisi BaÅŸkanÄ± Kahl bu iÅŸi halledebilirdi. YaptÄ±lar mÄ±?... BulmacanÄ±n yanÄ±tÄ± ÅŸu olabilir: Türkler yine uzun zamandan beri yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± yaptÄ±lar, yani Alman hükümetini Gülen hareketinin bir tehlike oluÅŸturduÄŸuna dair ikna etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±lar. Ve Alman tarafÄ± izleyeceÄŸi tutum konusunda kararsÄ±z. Durum henüz bir skandal deÄŸil. Ancak açÄ±klanmasÄ± gerekiyor.”

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung’da Peter Carstens imzalÄ± analizde de aynÄ± konu iÅŸleniyor.

“… Çocuk yuvalarÄ±, sürücü okullarÄ± veya Alman Federal Meclisi üyesi Müntefering’e devlet düÅŸmanÄ± muamelesi yapÄ±lÄ±yorsa, derin bir nefes alÄ±p meslektaÅŸlara bu eylemin anlamÄ± veya anlamsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sormanÄ±n zamanÄ± gelmiÅŸ demektir. Ama kimse bunu yapmadÄ±ÄŸÄ± ve Türk istihbarat birimlerinin bu listedeki yer alan isimlere karÅŸÄ± ne yapabileceÄŸini önceden kestiremediÄŸi için, Eyalet AnayasayÄ± Koruma TeÅŸkilatÄ± ile Eyalet Emniyet TeÅŸkilatlarÄ± bu kiÅŸileri uyarmaya karar verdi. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili siyasetçi Stephan Meyer gibi bazÄ± isimler ise MÄ°T’in hedefinin bu olduÄŸu, yani Almanya’da yaÅŸayan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± olanlarÄ± sindirmek olduÄŸu yönünde spekülasyonlarda bulundu. Ancak gerçek ÅŸu: Bu liste ciddiye almak için çok çÄ±lgÄ±nca.”

Welt am Sonntag gazetesinde Zafer Åženocak imzalÄ± makalede ise Atatürk döneminde Türkiye'nin Avrupa'nÄ±n bir parçasÄ± olarak görüldüÄŸü, ancak ülkede yaÅŸanan krizlerin sonunun gelmediÄŸi ifade ediliyor. “DünyanÄ±n artÄ±k Türkiye’yi incelemekten yorulduÄŸunun” belirtildiÄŸi makalede ÅŸu satÄ±rlar dikkat çekiyor:

"Bugün artÄ±k Türkiye ve tüm iktidarÄ± elinde toplamak isteyen CumhurbaÅŸkanÄ±na çoÄŸunlukla kafa sallanÄ±yor. Ancak Türkiye’de ise Almanya ve Almanlara kafa sallanÄ±yor. Burada ülkeyi kimin yöneteceÄŸi AlmanlarÄ± ne ilgilendirir sorusu sÄ±klÄ±kla soruluyor. Üstelik sadece hükümet yanlÄ±sÄ± olanlar tarafÄ±ndan deÄŸil. Muhalefet içinde de bazÄ± kesimler, Avrupa’nÄ±n dÄ±ÅŸlayÄ±cÄ± politikasÄ±nÄ±n Türk hükümetinin iÅŸine yaradÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yor. Türkiye’nin Avrupa BirliÄŸi üyeliÄŸi konusunda da, Türkiye’de otoriter bir rejim olmasÄ±, baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n bir garantisi deÄŸil mi? Avrupa’da bir çok kiÅŸi bunu istemiyor mu? Türkiye talihsiz bir aÅŸkÄ±n kurbanÄ± olmuÅŸ gibi görünüyor. Hatta Avrupa da. Zira neyi kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyor.”

Süddeutsche Zeitung'daki Vural Ünlü imzalÄ± yorumda ise CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Etiyopya Ä°mparatoru Haile Selassie ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Yorumda ÅŸu satÄ±rlar dikkat çekiyor:

“ErdoÄŸan 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n Temmuz ayÄ±ndaki darbe giriÅŸimini atlattÄ± ve bundan güçlenerek çÄ±ktÄ±. Ancak siyasi geleceÄŸi belirsizliÄŸini koruyor. ErdoÄŸan, Türkiye’de cumhuriyetin yüzüncü yÄ±lÄ± olan 2023’e kadar iktidarda kalmak istediÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için yapÄ±lan referandumda “evet” çÄ±kmasÄ± onun ve Adalet ve KalkÄ±nma Partisi’nin sürekli devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸunda kalmasÄ±nÄ± garanti altÄ±na alabilir. Ancak 16 Nisan’da sonuç ne olursa olsun, Ankara’daki muhteÅŸem sarayÄ±nda ErdoÄŸan’Ä±n gerçekle baÄŸlantÄ±sÄ± kopmuÅŸ gibi görünüyor. Ä°ktidara yapÄ±ÅŸmak, acilen gereken reformlara karÅŸÄ± ilgisizlik, dÄ±ÅŸ politikada saldÄ±rgan sözler ÅŸu sÄ±ralar ErdoÄŸan'Ä±n siyasi tutumunu belirliyor. Ancak ErdoÄŸan'Ä±n kaderi gerçekle baÄŸÄ±nÄ± kaybeden diÄŸer liderlerin kaderi gibi olabilir, bu hem Türkiye hem de Avrupa için bilinmeyen bir son.”

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe