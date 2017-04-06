Alman basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 6 Nisan 2017

Ä°dlib'de dÃ¼zenlenen kimyasal gazlÄ± saldÄ±rÄ±, Suriyeâ€™ye maddi yardÄ±m konferansÄ± ve Almanyaâ€™nÄ±n yeni siber ordusu Alman basÄ±nÄ±nda Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸlÄ±ca haberler arasÄ±nda yer alÄ±yor

Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü, Suriye’nin Ä°dlib vilayetinde ‘kimyasal gaz’ kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen saldÄ±rÄ±da, sinir gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyor. Der Tagesspiegel gazetesinin yorumunda ÅŸu satÄ±rlarÄ± okuyoruz:

"Suriye'de olan bitenler müdahale yapÄ±lmasÄ±nÄ± gerektiriyor. Ama ne ABD ne de Çin buna hazÄ±r. Suriye konusunda son sözü söyleyecek olanlar Rusya ile Türkiye. OnlarÄ±n tavrÄ±nÄ±n ise deÄŸerler ve sorumlulukla bir ilgisi yok. ABD burada müdahil olmadÄ± ve bunun sonuçlarÄ± feci oldu. Eski yÄ±llarda ABD’nin müdahalelerinin olumsuz sonuçlarÄ±na iliÅŸkin ÅŸikâyetler ile ÅŸimdiki durum arasÄ±nda düÅŸündürücü bir tezat yatÄ±yor.”

Lübecker Nachrichten gazetesi ise Brüksel'de düzenlenen Suriye’ye maddi yardÄ±m konferansÄ± kapsamÄ±nda Suriye konusunda Avrupa’nÄ±n sorumluluÄŸuna iÅŸaret ediyor:

"Avrupa Suriye’deki savaÅŸÄ±n sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin çok fazla bir ÅŸey yapacak durumda deÄŸil. Onun yerine Suriye’nin etrafÄ±ndaki bölgelerde yaÅŸanan acÄ±larÄ±n dindirilebilmesi için giriÅŸimlerde bulunmalÄ±. Donör ülkeler de geçen yÄ±l Londra’da, önceki gün de Brüksel’de bölgedeki mülteciler için taahhüt edilen parasal kaynaklarÄ±n artÄ±k nihayet komÅŸu ülkelere gönderilmesi konusunda samimi olmalÄ±. Ve donör ülkeler izledikleri mülteci politikalarÄ±nÄ±n savunduklarÄ± deÄŸerler ile uyum içinde olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da kendilerini sormak zorundalar.”

Mitteldeutsche Zeitung'un yorumu da aynÄ± konuda:

"Ne BatÄ±’nÄ±n ne de ABD’nin Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± Esad’a etki edecek diplomatik imkânlarÄ± mevcut. Washington, Brüksel ve diÄŸer Avrupa hükümetleri kendilerini Moskova’dan izole ettikleri için en azÄ±ndan Rusya üzerinden savaÅŸÄ±n sona erdirilmesi yönünde baskÄ± yapmak için siyasi mekanizmalarÄ± da mevcut deÄŸil. Ancak Suriye’de inanÄ±lmaz gaddarlÄ±k devam ettiÄŸi sürece BM’nin yardÄ±mlarÄ± sadece ülkeyi terk edebilmiÅŸ olanlara yarÄ±yor. Bu maddi yardÄ±mlar gerçekten de azÄ±msanamaz. Ancak bu parasal kaynaklar halen Suriye’de bulunan ve saÄŸ kalma ihtimali zayÄ±f olan yaklaÅŸÄ±k 13,5 milyon insanÄ±n kaderini deÄŸiÅŸtirmiyor.”

Almanya'nÄ±n Bonn kentinde yeni siber ordunun tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±. Siber saldÄ±rÄ±lardan koruma görevi siber savunma kuvvetlerine verilecek. Frankfurter Rundschau gazetesi bu konuda ÅŸu görüÅŸlere yer veriyor:

"Savunma BakanÄ± Ursula von der Leyen ‘internet savaÅŸ alanÄ±nda’ biliÅŸimci birliklerin sadece saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± kendini savunmakla kalmayacaÄŸÄ±nÄ±, karÅŸÄ± ataÄŸa da geçebileceÄŸini söylüyor. Burada kullanÄ±lan terminoloji, düÅŸman birtakÄ±m ülkelerin saldÄ±rÄ±larda bulunmalarÄ±nÄ± çaÄŸrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. Gerçekte suç ÅŸebekeleri de aktif faaliyette. SaldÄ±rÄ± söz konusu olduÄŸunda savunma bakanÄ± ve Alman ordusu güvensiz bir ortama adÄ±mÄ±nÄ± atmÄ±ÅŸ oluyor. Çünkü sonuçta internet üzerinden yapÄ±lacak saldÄ±rÄ±lar er ya da geç dÄ±ÅŸ ülkelere de yönelecek. Ama bu tür operasyonlara Federal Meclis’in izin vermesi gerekiyor. Bakan elbette bu izni alacaklarÄ± vaadinde bulunuyor. Buna inanmak isteriz. Ancak federal kabinedeki Hristiyan Birlik partili bakanlar Alman askerlerinin yurt içinde de operasyonlara katÄ±lmalarÄ±nÄ± isteyerek sÄ±nÄ±rlarÄ± delmeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±. Bu yüzden milletvekillerinin Alman ordusunun ne yaptÄ±ÄŸÄ±na tam olarak bakmasÄ± gerekecektir.”

Kaynak:Deutsche Welle Türkçe